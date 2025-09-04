Видео
Главная Новости дня ООН ответила на удар РФ по гуманитарной миссии возле Чернигова

ООН ответила на удар РФ по гуманитарной миссии возле Чернигова

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 23:53
ООН отреагировала на удар РФ по гуманитарной миссии возле Чернигова
Гуманитарный координатор в Украине Матиас Шмале. Фото: ООН

В четверг, 4 сентября, российские оккупанты атаковали гуманитарную миссию по разминированию в окрестностях Чернигова. В ООН выразили шок.

Об этом сообщил гуманитарный координатор в Украине Матиас Шмале.

Реакция ООН

"Я шокирован трагической новостью о том, что двое наших коллег из Датского совета по делам беженцев погибли, и еще восемь были ранены при исполнении своих обязанностей в результате сегодняшнего удара Вооруженных сил РФ в Черниговской области", — отметил Шмале.

Он подчеркнул, что его коллеги посвятили жизнь поддержке людей в Украине, которые страдают от разрушительных последствий войны, часто рискуя собственной безопасностью.

Только в этом году еще до сегодняшнего удара в Украине уже погибли по меньшей мере четверо гуманитарных работников и еще 34 получили ранения.

"Мирные жители и те, кто им помогает, должны быть защищены в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Они никогда не должны становиться мишенью", — подчеркнул гуманитарный координатор.

Напомним, что 4 сентября нанесли ракетный удар по Черниговской области. В результате этого есть погибший и раненые.

Кроме того, под вражеским огнем оказались 11 населенных пунктов Харьковщины. В результате российских атак есть погибший и раненые.

