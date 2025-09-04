Відео
Головна Новини дня ООН відреагувала на удар РФ по гуманітарній місії біля Чернігова

ООН відреагувала на удар РФ по гуманітарній місії біля Чернігова

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 23:53
ООН відреагувала на удар РФ по гуманітарній місії біля Чернігова
Гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале. Фото: ООН

У четвер, 4 вересня, російські окупанти атакували гуманітарну місію з розмінування на околицях Чернігова. В ООН висловили шокування.

Про це повідомив гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале.

Читайте також:

Реакція ООН 

"Я шокований трагічною новиною про те, що двоє наших колег із Данської ради у справах біженців загинули, і ще восьмеро були поранені під час виконання своїх обов’язків унаслідок сьогоднішнього удару Збройних сил РФ у Чернігівській області", — зазначив Шмале.

Він підкреслив, що його колеги присвятили життя підтримці людей в Україні, які страждають від руйнівних наслідків війни, часто ризикуючи власною безпекою.

Лише цього року ще до сьогоднішнього удару в Україні вже загинуло щонайменше четверо гуманітарних працівників і ще 34 зазнали поранень.

"Мирні мешканці та ті, хто їм допомагає, мають бути захищені відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Вони ніколи не повинні ставати мішенню", — наголосив гуманітарний координатор.

Нагадаємо, що  4 вересня завдали ракетного удару по Чернігівській області. Внаслідок цього є загиблий та поранені.

Крім того, під ворожим вогнем опинились 11 населених пунктів Харківщини. Внаслідок російських атак є загиблий та поранені. 

ООН вибух Чернігів обстріли війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
