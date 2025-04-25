В ООН сократили поддержку украинских беженцев — детали

ООН сократила поддержку украинских беженцев — что известно
Агентство ООН по делам беженцев сократило поддержку украинских переселенцев. В частности, отменено американское финансирование.
Об этом информирует Reuters.
В ООН сократили поддержку украинских переселенцев — детали
Отмечается, что Агентство ООН по делам беженцев было вынуждено сократить поддержку новоприбывших переселенцев в Украине из-за усиления обстрелов на линии фронта. Агентство обвинило в этом приостановление американской помощи и более широкое сокращение донорской помощи.
"Некоторые из программ, которые мы ранее реализовывали при щедрой поддержке США, приостановлены", — заявила журналистам по видеосвязи представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг.
В частности, отменено американское финансирование, которое составляло 40% бюджета УВКБ ООН, обеспечивало психосоциальную поддержку, экстренную материальную и денежную помощь переселенцам.
Следовательно, из необходимых 3,32 млрд долларов для поддержки 8,2 млн украинцев было выделено лишь 25%.
Ранее мы информировали, что вскоре в Европейском Союзе станет меньше стран, которые оказывают финансовую поддержку украинским беженцам.
Также мы сообщали, что некоторые украинские беженцы в Германии с 2025 года будут получать сокращенную поддержку.
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