В ООН скоротили підтримку українських біженців — деталі

Українські переселенці. Фото: uzhgorod.net.

Агентство ООН у справах біженців скоротило підтримку українських переселенців. Зокрема, скасовано американське фінансування.

Про це інформує Reuters.

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Зазначається, що Агентство ООН у справах біженців було змушене скоротити підтримку новоприбулих переселенців в Україні через посилення обстрілів на лінії фронту. Агентство звинуватило у цьому призупинення американської допомоги та ширше скорочення донорської допомоги.

"Деякі з програм, які ми раніше реалізовували за щедрої підтримки США, призупинені", — заявила журналістам по відеозв'язку представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Зокрема, скасовано американське фінансування, яке становило 40% бюджету УВКБ ООН, забезпечувало психосоціальну підтримку, екстрену матеріальну та грошову допомогу переселенцям.

Відтак, з необхідних $3,32 млрд для підтримки 8,2 млн українців було виділено лише 25%.

Раніше ми інформували, що незабаром в Європейському Союзі поменшає країн, які надають фінансову підтримку українським біженцям.

Також ми повідомляли, що деякі українські біженці у Німеччині з 2025 року отримуватимуть скорочену підтримку.