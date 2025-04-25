Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow ООН скоротила підтримку українських біженців — що відомо arrow

ООН скоротила підтримку українських біженців — що відомо

25 квітня 2025 19:27
Євтушенко Аліна - редактор
В ООН скоротили підтримку українських біженців — деталі
Українські переселенці. Фото: uzhgorod.net.
Євтушенко Аліна - редактор

Агентство ООН у справах біженців скоротило підтримку українських переселенців. Зокрема, скасовано американське фінансування.

Про це інформує Reuters.

Реклама
Читайте також:

В ООН скоротили підтримку українських переселенців — деталі

Зазначається, що Агентство ООН у справах біженців було змушене скоротити підтримку новоприбулих переселенців в Україні через посилення обстрілів на лінії фронту. Агентство звинуватило у цьому призупинення американської допомоги та ширше скорочення донорської допомоги.

"Деякі з програм, які ми раніше реалізовували за щедрої підтримки США, призупинені", — заявила журналістам по відеозв'язку представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Зокрема, скасовано американське фінансування, яке становило 40% бюджету УВКБ ООН, забезпечувало психосоціальну підтримку, екстрену матеріальну та грошову допомогу переселенцям.

Відтак, з необхідних $3,32 млрд для підтримки 8,2 млн українців було виділено лише 25%.

Раніше ми інформували, що незабаром в Європейському Союзі поменшає країн, які надають фінансову підтримку українським біженцям.

Також ми повідомляли, що деякі українські біженці у Німеччині з 2025 року отримуватимуть скорочену підтримку.

ООН біженці переселенці війна в Україні Росія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама