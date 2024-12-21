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ООН подтвердила рост жертв в Украине — есть главная причина

21 декабря 2024 04:59
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В ООН отметили, что в Украине увеличилось количество жертв среди мирного населения из-за обстрелов ракетами РФ
Спасатели ГСЧС Украины. Иллюстративное фото: ГСЧС
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Организация Объединенных Наций официально подтвердила значительные человеческие потери в Украине в результате начавшейся в феврале 2022 года российской агрессии. Заместитель генерального секретаря ООН по разоружению Изуми Накамицу подчеркнула, что почти половина жертв ноября стали следствием применения Россией дальнобойного оружия.

Об этом сообщает корреспондент Укринформ.

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По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, на 30 ноября 2024 года зафиксировано более 12 340 погибших и 27 836 раненых среди гражданского населения.

Кроме того, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала значительное увеличение числа жертв от авиационных бомбардировок по сравнению с прошлым годом. С января по ноябрь текущего года от авиационных бомб погибли 341 мирный житель, 1803 человека получили ранения.

Гуманитарный координатор ООН в Украине Матиас Шмале ранее сообщал о значительных потерях среди гражданского населения только за октябрь-ноябрь текущего года: более 2100 человек погибли или получили ранения, а около 40 тысяч были вынуждены покинуть свои дома в результате боевых действий.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко назвал количество пострадавших в результате российской атаки на город, есть информация о погибшем человеке.

Российская ракетная атака на Киев повлекла за собой серьезные разрушения: поврежден костел Святого Николая, Голосеевский район остался без теплоснабжения.

ООН обстрелы война в Украине жертвы гражданские

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