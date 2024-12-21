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ООН підтвердила зростання жертв в Україні — є головна причина

21 грудня 2024 04:59
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
В ООН зазначили, що в Україні збільшилась кількість жертв серед мирного населення через обстріли ракетами РФ
Рятівники ДСНС України. Ілюстративне фото: ДСНС
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Організація Об’єднаних Націй офіційно підтвердила значні людські втрати в Україні внаслідок російської агресії, що розпочалася у лютому 2022 року. Заступниця генерального секретаря ООН з питань роззброєння Ізумі Накаміцу наголосила, що майже половина жертв листопада стали наслідком застосування Росією далекої зброї. 

Про це повідомляє кореспондент Укрінформ.

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За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, станом на 30 листопада 2024 року зафіксовано понад 12 340 загиблих та 27 836 поранених серед цивільного населення.

Крім того, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала значне збільшення числа жертв від авіаційних бомбардувань порівняно з минулим роком. Від січня до листопада поточного року від авіаційних бомб загинули 341 мирний житель, 1803 людини отримали поранення.

Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале раніше повідомляв про значні втрати серед цивільного населення лише за жовтень-листопад поточного року: понад 2100 осіб загинули або отримали поранення, а близько 40 тисяч були змушені залишити свої домівки внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко назвав кількість постраждалих внаслідок російської атаки на місто, є інформація про загиблу людину.

Російська ракетна атака на Київ спричинила серйозні руйнування: пошкоджено костел Святого Миколая, Голосіївський район залишився без теплопостачання

ООН обстріли війна в Україні жертви цивільні

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