Онкология прогрессирует: рак у экс-президента США Байдена распространился на кости

Бывший президент США Джо Байден. Фото: Facebook.com/joebiden

Александр Шорохов Редактор

Состояние здоровья бывшего главы Белого дома Джо Байдена существенно ухудшилось из-за стремительного прогрессирования онкологического заболевания. Сын американского политика рассказал о трудностях и физических страданиях, с которыми ежедневно сталкивается Джо Байден. Несмотря на серьезные осложнения и изнурительные процедуры, экс-президент старается оставаться активным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

Болезнь экс-президента

Онкологическое заболевание 82-летнего американского политика перешло в значительно более тяжелую стадию, поскольку новообразование распространилось на внутренние органы.

"Рак распространился, дал метастазы в кости и далее. Это очень больно. И это во многих отношениях сильно ослабляет его. Но он все еще на ногах, он все еще занимается своими делами. И он так верит в эту страну", — рассказал Хантер Байден.

Агрессивную форму онкологического заболевания простаты американские врачи обнаружили у экс-президента весной 2025 года, после чего назначили курс гормональной и лучевой терапии.

Семья продолжает поддерживать своего лидера в этот тяжелый период, считая его главным центром и надежной опорой для всех поколений династии.

Как ранее писали Новини.LIVE, действующий глава США Дональд Трамп отказал Украине в поставках ракет для комплексов Patriot. Он мотивировал это тем, что бывший президент США Джо Байден якобы раздал Украине много уникального вооружения на сумму 300 млрд долларов.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп заявил, что все документы, подписанные «ручкой» бывшего президента Джо Байдена, являются недействительными. Трамп подчеркнул, что любые «помилования», «смягчения наказания» или другие юридические документы полностью и окончательно аннулированы и не имеют юридической силы.