Оккупация Чернобыля — как спасли Чернобыльскую АЭС от новой катастрофы

Чернобыльская АЭС. Фото: commons.wikimedia

Во время российской оккупации в 2022 году работники Чернобыльской АЭС предотвратили новую ядерную катастрофу. Начальник смены Валентин Гейко и его команда смогли убедить оккупантов соблюдать правила безопасности на станции.

Об этом говорится в новой книге украинского историка, профессора кафедры украинской истории в Гарвардском университете Сергея Плохия Chernobyl Roulette, пишет The Economist.

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Оккупация Чернобыльской АЭС

Утром 24 февраля 2022 года начальник смены ЧАЭС Валентин Гейко, находясь на рабочем месте, получил телефонный звонок о начале полномасштабного вторжения России в Украину. В то время в Вильче, менее чем в 50 километрах, уже раздавались выстрелы.

"Пока мы сохраняем спокойствие", — сказал Гейко коллеге, хотя никаких указаний относительно того, что работники Чернобыльской АЭС должны делать в случае войны, не было.

Захватчики приближались — Чернобыль был близко к границе с Беларусью, российскому плацдарму.

К утру спецподразделение россиян прибыло на станцию с приказом захватить ее, заставив охрану ЧАЭС сложить оружие, угрожая "мясорубкой". Так началась оккупация станции, которая длилась 35 дней.

После 24 февраля оккупанты продолжали прибывать на Чернобыль, веря в скорую победу над Украиной.

В книге говорится о том, что многие из них мало понимали или не уважали правила, регулирующие работу станции. Оккупанты часто были нетрезвые и грабили помещения: сначала они брали с собой блокноты и телефоны, но впоследствии перешли на компьютеры, транспортные средства и радиационные дозиметры.

В марте 2022 года враг постоянно обстреливал город Славутич, построенный для эвакуированного персонала Чернобыльской АЭС после катастрофы 1986 года. После трехдневного сопротивления 26 февраля русская армия вошла в город.

Как отмечает автор книги, власть в отношениях между оккупантами и оккупированными медленно переходила к Гейко. Ведь бригадир сказал россиянам, что если они думают, что контролируют завод, то ошибаются. Он отметил вредность пребывания на атомной станции и настаивал на соблюдении украинских правил безопасности. Противники "теперь чувствовали себя в ловушке, заложниками на якобы завоеванном месте".

В конце марта россияне начали выводить войска из Чернобыля и Славутича, успев похитить оборудование со станции на сумму 135 миллионов долларов.

ВСУ были уже на подходе, поскольку им удалось сорвать основное наступление россиян на Киев. Плохий, автор книги, отметил, что Гейко и его коллег следует считать героями за их жизненно важные решения, которые приходилось принимать, чтобы сохранить станцию.

Напомним, на ЧАЭС в Киевской области приступили к новому этапу работ. Он касается поддержки и восстановления безопасности и инфраструктуры на объекте.

Ранее мы писали о том, что сотрудники Чернобыльской АЭС угрожали захватчикам взорвать станцию в начале полномасштабного вторжения.