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Окупація Чорнобильської АЕС — як запобігли ядерній катастрофі у 2022 році

19 жовтня 2024 16:30
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Окупація Чорнобиля — як врятували Чорнобильську АЕС від нової катастрофи
Чорнобильська АЕС. Фото: commons.wikimedia
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Під час російської окупації у 2022 році працівники Чорнобильської АЕС запобігли новій ядерній катастрофі. Начальник зміни Валентин Гейко та його команда змогли переконати окупантів дотримуватися правил безпеки на станції.

Про це йдеться у новій книзі українського історика, професора кафедри української історії в Гарвардському університеті Сергія Плохія Chernobyl Roulette, пише The Economist.

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Вранці 24 лютого 2022 року начальник зміни ЧАЕС Валентин Гейко, перебуваючи на робочому місці, отримав телефонний дзвінок про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В той час у Вільчі, менш ніж за 50 кілометрів, вже лунали постріли.

"Поки що ми зберігаємо спокій", — сказав Гейко колезі, хоча жодних вказівок щодо того, що працівники Чорнобильської АЕС мають робити у разі війни не було.

Загарбники наближалися — Чорнобиль був близько до кордону з Білоруссю, російського плацдарму.

До ранку спецпідрозділ росіян прибув на станцію з наказом захопити її, змусивши охорону ЧАЕС скласти зброю, погрожуючи "м'ясорубкою". Так почалася окупація станції, яка тривала 35 днів.

Після 24 лютого окупанти продовжували прибувати на Чорнобиль, вірячи у швидку перемогу над Україною. 

У книзі йдеться про те, що багато з них мало розуміли або не поважали правила, що регулювали роботу станції. Окупанти часто були не тверезі та грабували приміщення: спочатку вони брали із собою блокноти і телефони, але згодом перейшли на комп’ютери, транспортні засоби та радіаційні дозиметри.

У березні 2022 року ворог постійно обстрілював місто Славутич, яке було побудоване для евакуйованого персоналу Чорнобильської АЕС після катастрофи 1986 року. Після триденного опору 26 березня російська армія увійшла в місто.

Як зазначає автор книги, влада у відносинах між окупантами та окупованими поволі переходила до Гейко. Адже бригадир сказав росіянам, що якщо вони думають, що контролюють завод, то помиляються. Він наголосив на шкідливості перебування на атомній станції та наполягав на дотриманні українських правил безпеки. Противники "тепер почувалися в пастці, заручниками на нібито завойованому місці".

Наприкінці березня росіяни почали виводити війська з Чорнобиля та Славутича, встигнувши викрасти обладнання зі станції на суму 135 мільйонів доларів.

ЗСУ були вже на підході, оскільки їм вдалося зірвати основний наступ росіян на Київ. Плохій, автор книги, наголосив на тому, що Гейко та його колег слід вважати героями за їхні життєво важливі рішення, які доводилося приймати, аби зберегти станцію.

Нагадаємо, на ЧАЕС у Київській області розпочали новий етап робіт. Він стосуватиметься підтримки та відновлення безпеки й інфраструктури на об'єкті.

Раніше ми писали про те, що  співробітники Чорнобильської АЕС погрожували загарбникам підірвати станцію на початку повномасштабного вторгнення.

Чорнобиль ЧАЕС Славутич окупація війна в Україні Чорнобильська АЕС

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