Обстрел Запорожья 29 августа - что известно

В пятницу, 29 августа, в Запорожье прогремели взрывы. Российские войска атаковали город.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Взрывы в Запорожье

"Взрыв слышали жители в одном из районов города", — написал он.

Также глава ОВА призвал не покидать укрытия до отбоя.

Позже Федоров сообщил о последствиях атаки.

"Повреждено здание, возник пожар на одном из промышленных предприятий Запорожья", — написал он.

Также Федоров добавил, что предварительно без пострадавших в результате атаки РФ.

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

До этого взрыв прогремел в Харькове. В Воздушных силах ВСУ предупреждали харьковчан об угрозе применения ударных дронов с востока.

Кроме того, 29 августа российские оккупанты обстреляли Запорожскую область, ранив 70-летнего мужчину и годовалого ребенка.