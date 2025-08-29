Обстрел Запорожья 29 августа - что известно

Оккупанты нанесли удар по Запорожью — детали
В пятницу, 29 августа, в Запорожье прогремели взрывы. Российские войска атаковали город.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Взрывы в Запорожье
"Взрыв слышали жители в одном из районов города", — написал он.
Также глава ОВА призвал не покидать укрытия до отбоя.
Позже Федоров сообщил о последствиях атаки.
"Повреждено здание, возник пожар на одном из промышленных предприятий Запорожья", — написал он.
Также Федоров добавил, что предварительно без пострадавших в результате атаки РФ.
Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:
До этого взрыв прогремел в Харькове. В Воздушных силах ВСУ предупреждали харьковчан об угрозе применения ударных дронов с востока.
Кроме того, 29 августа российские оккупанты обстреляли Запорожскую область, ранив 70-летнего мужчину и годовалого ребенка.
