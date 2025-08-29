Видео
Главная Новости дня Оккупанты нанесли удар по Запорожью — детали

Оккупанты нанесли удар по Запорожью — детали

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 22:29
Обстрел Запорожья 29 августа - что известно
Пожар после взрывов. Фото иллюстративное: УНИАН

В пятницу, 29 августа, в Запорожье прогремели взрывы. Российские войска атаковали город.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Читайте также:
Оккупанты нанесли удар по Запорожью — детали - фото 1
Пост Ивана Федорова. Фото: скриншот

Взрывы в Запорожье

"Взрыв слышали жители в одном из районов города", — написал он.

Также глава ОВА призвал не покидать укрытия до отбоя.

Позже Федоров сообщил о последствиях атаки.

Оккупанты нанесли удар по Запорожью — детали - фото 2
Пост Федорова. Фото: скриншот

"Повреждено здание, возник пожар на одном из промышленных предприятий Запорожья", — написал он.

Также Федоров добавил, что предварительно без пострадавших в результате атаки РФ.

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

Оккупанты нанесли удар по Запорожью — детали - фото 3
Карта воздушных тревог по состоянию на 22:33 Фото: alerts.in.ua

До этого взрыв прогремел в Харькове. В Воздушных силах ВСУ предупреждали харьковчан об угрозе применения ударных дронов с востока.

Кроме того, 29 августа российские оккупанты обстреляли Запорожскую область, ранив 70-летнего мужчину и годовалого ребенка.

взрыв Запорожье обстрелы война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
