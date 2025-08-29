Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Окупанти завдали удару по Запоріжжю — деталі

Окупанти завдали удару по Запоріжжю — деталі

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 22:29
Обстріл Запоріжжя 29 серпня - що відомо
Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: УНІАН

У п'ятницю, 29 серпня, у Запоріжжі пролунали вибухи. Російські війська атакували місто.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Окупанти завдали удару по Запоріжжю — деталі - фото 1
Пост Івана Федорова. Фото: скриншот

Вибухи у Запоріжжі

"Вибух чули жителі в одному з районів міста", — написав він.

Також голова ОВА закликав не залишати укриття до відбою.

Пізніше Федоров повідомив про наслідки атаки.

Окупанти завдали удару по Запоріжжю — деталі - фото 2
Пост Федорова. Фото: скриншот

"Пошкоджена будівля, виникла пожежа на одному з промислових підприємств Запоріжжя", — написав він.

Також Федоров додав, що, попередньо, без постраждалих внаслідок атаки РФ.

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Окупанти завдали удару по Запоріжжю — деталі - фото 3
Карта повітряних тривог станом на 22:33 Фото: alerts.in.ua

До цього вибух пролунав у Харкові. У Повітряних силах ЗСУ попереджали харківʼян про загрозу застосування ударних дронів зі сходу.

Крім того, 29 серпня російські окупанти обстріляли Запорізьку область, поранивши 70-річного чоловіка та однорічну дитину.

вибух Запоріжжя обстріли війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації