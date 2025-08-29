Обстріл Запоріжжя 29 серпня - що відомо

Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: УНІАН

У п'ятницю, 29 серпня, у Запоріжжі пролунали вибухи. Російські війська атакували місто.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Пост Івана Федорова. Фото: скриншот

Вибухи у Запоріжжі

"Вибух чули жителі в одному з районів міста", — написав він.

Також голова ОВА закликав не залишати укриття до відбою.

Пізніше Федоров повідомив про наслідки атаки.

Пост Федорова. Фото: скриншот

"Пошкоджена будівля, виникла пожежа на одному з промислових підприємств Запоріжжя", — написав він.

Також Федоров додав, що, попередньо, без постраждалих внаслідок атаки РФ.

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог станом на 22:33 Фото: alerts.in.ua

До цього вибух пролунав у Харкові. У Повітряних силах ЗСУ попереджали харківʼян про загрозу застосування ударних дронів зі сходу.

Крім того, 29 серпня російські окупанти обстріляли Запорізьку область, поранивши 70-річного чоловіка та однорічну дитину.