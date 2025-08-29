Обстріл Запоріжжя 29 серпня - що відомо

Окупанти завдали удару по Запоріжжю — деталі
У п'ятницю, 29 серпня, у Запоріжжі пролунали вибухи. Російські війська атакували місто.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Вибухи у Запоріжжі
"Вибух чули жителі в одному з районів міста", — написав він.
Також голова ОВА закликав не залишати укриття до відбою.
Пізніше Федоров повідомив про наслідки атаки.
"Пошкоджена будівля, виникла пожежа на одному з промислових підприємств Запоріжжя", — написав він.
Також Федоров додав, що, попередньо, без постраждалих внаслідок атаки РФ.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
До цього вибух пролунав у Харкові. У Повітряних силах ЗСУ попереджали харківʼян про загрозу застосування ударних дронів зі сходу.
Крім того, 29 серпня російські окупанти обстріляли Запорізьку область, поранивши 70-річного чоловіка та однорічну дитину.
