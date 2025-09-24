Оккупанты расстреляли семью в Донецкой области и похитили девочку

Военные РФ. Фото иллюстративное: РБК-Украина

В Донецкой области оккупанты совершили очередное военное преступление против мирного населения. Российские захватчики расстреляли семью гражданских и захватили девочку, используя ее как заложницу для прикрытия и продвижения.

Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе в Telegram в среду, 24 сентября.

Военное преступление в Шандриголовом

По данным радиоперехватов, командир РФ с позывным "Бали" еще до начала штурма приказал уничтожать гражданское население и действовал по принципу "убивать всех без разбора". После этого подразделение оккупантов ворвалось в жилой дом, где жила семья. В районе н.п Шандриголово родителей ребенка расстреляли, а саму девочку похитили.

Сообщение Третьего армейского корпуса в Telegram. Фото: скриншот

"Подразделение врага вошло в жилой дом и расстреляло мирных жителей, родителей ребенка. Россияне похитили девочку и продолжают штурмовые действия, удерживая ее в заложниках, чтобы сделать невозможным ведение огня по ним", — говорится в сообщении Третьего армейского корпуса.

Ситуацию подтверждают все зафиксированные радиоперехваты, которые свидетельствуют о спланированном характере преступления. Захватчики пытаются использовать несовершеннолетнюю как "живой щит" для продвижения на Лиманском направлении. Третий армейский корпус и СБУ подчеркивают важность заблаговременной эвакуации из районов боевых действий, ведь это может спасти жизнь.

