Оккупанты захватили ребенка после расстрела семьи на Донетчине
Главная Новости дня Оккупанты захватили ребенка после расстрела семьи на Донетчине

Оккупанты захватили ребенка после расстрела семьи на Донетчине

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 12:17
Оккупанты расстреляли семью в Донецкой области и похитили девочку
Военные РФ. Фото иллюстративное: РБК-Украина

В Донецкой области оккупанты совершили очередное военное преступление против мирного населения. Российские захватчики расстреляли семью гражданских и захватили девочку, используя ее как заложницу для прикрытия и продвижения.

Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе в Telegram в среду, 24 сентября.

Читайте также:

Военное преступление в Шандриголовом

По данным радиоперехватов, командир РФ с позывным "Бали" еще до начала штурма приказал уничтожать гражданское население и действовал по принципу "убивать всех без разбора". После этого подразделение оккупантов ворвалось в жилой дом, где жила семья. В районе н.п Шандриголово родителей ребенка расстреляли, а саму девочку похитили.

Окупанти захопили дитину після розстрілу сім’ї на Донеччині - фото 1
Сообщение Третьего армейского корпуса в Telegram. Фото: скриншот

"Подразделение врага вошло в жилой дом и расстреляло мирных жителей, родителей ребенка. Россияне похитили девочку и продолжают штурмовые действия, удерживая ее в заложниках, чтобы сделать невозможным ведение огня по ним", —  говорится в сообщении Третьего армейского корпуса.

Ситуацию подтверждают все зафиксированные радиоперехваты, которые свидетельствуют о спланированном характере преступления. Захватчики пытаются использовать несовершеннолетнюю как "живой щит" для продвижения на Лиманском направлении. Третий армейский корпус и СБУ подчеркивают важность заблаговременной эвакуации из районов боевых действий, ведь это может спасти жизнь.

Напомним, что в Никополе Днепропетровской области российские войска нанесли удар FPV-дроном. В результате атаки трагически погибла 70-летняя местная жительница.

Ранее мы также информировали, что в ночь на 23 сентября ВСУ атаковали линейно-производственную диспетчерскую станцию "8-Н" вблизи населенного пункта Найтоповичи в Брянской области РФ.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
