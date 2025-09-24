Відео
Окупанти захопили дитину після розстрілу сім’ї на Донеччині
Окупанти захопили дитину після розстрілу сім'ї на Донеччині

Окупанти захопили дитину після розстрілу сім’ї на Донеччині

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 12:17
Окупанти розстріляли сім’ю на Донеччині та викрали дівчинку
Військові РФ. Фото ілюстративне: РБК-Україна

На Донеччині окупанти здійснили черговий воєнний злочин проти мирного населення. Загарбники розстріляли сім’ю цивільних і захопили дівчинку, використовуючи її як заручницю для прикриття та просування.

Про це повідомили в Третьому армійському корпусі в Telegram у середу, 24 вересня.

Читайте також:

Воєнний злочин у Шандриголовому

За даними радіоперехоплень, командир рф із позивним "Балі" ще до початку штурму наказав знищувати цивільне населення та діяв за принципом "убивать всех без розбора". Після цього підрозділ окупантів увірвався до житлового будинку, де мешкала сім’я. У районі н.п Шандриголове батьків дитини розстріляли, а саму дівчинку викрали.

Окупанти захопили дитину після розстрілу сім’ї на Донеччині - фото 1
Допис Третього армійського корпусу у Telegram. Фото: скриншот

"Підрозділ ворога увійшов до житлового будинку та розстріляв мирних мешканців, батьків дитини. Росіяни викрали дівчинку й продовжують штурмові дії, утримуючи її в заручниках, аби унеможливити ведення вогню по них", — йдеться у повідомленні Третього армійського корпусу.

Ситуацію підтверджують усі зафіксовані радіоперехоплення, які свідчать про спланований характер злочину. Загарбники намагаються використати неповнолітню як "живий щит" для просування на Лиманському напрямку. Третій армійський корпус та СБУ наголошують на важливості завчасної евакуації з районів бойових дій, адже це може врятувати життя.

Нагадаємо, що російські війська атакували Нікополь на Дніпропетровщині за допомогою FPV-дрона. Унаслідок цього удару загинула 70-річна жінка.

Раніше ми також інформували, що у ніч проти 23 вересня  ЗСУ завдали удару по лінійно-виробничій диспетчерській станції "8-Н" у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ. Цей об’єкт мав важливе значення для російських окупантів.

Донецька область окупанти військові злочини війна військовослужбовці
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
