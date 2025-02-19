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Оккупанты ударили по Херсону — взрыв в жилом доме

19 февраля 2025 23:47
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Россияне сбросили на Херсон авиабомбу, которая разрушила несколько этажей жилого дома
Последствия удара по жилому дому в Херсоне. Фото: Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Согласно сообщению председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина, российские оккупанты сбросили бомбу на жилой дом в городе. Управляемая авиабомба попала в многоэтажку в Днепровском районе.

Об этом Александр Прокудин сообщил в Telegram.

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Согласно опубликованным Прокудиным фото, в результате попадания бомбы, уничтожено несколько этажей дома, а в одной из квартир пылает пожар. Все подробности Прокудин обещал обнародовать позже, после того, как спасатели закончат тушить пожар и закончат операцию по спасению людей.

Херсон война в Украине війна атака авиабомба
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