Россияне сбросили на Херсон авиабомбу, которая разрушила несколько этажей жилого дома

Оккупанты ударили по Херсону — взрыв в жилом доме
Согласно сообщению председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина, российские оккупанты сбросили бомбу на жилой дом в городе. Управляемая авиабомба попала в многоэтажку в Днепровском районе.
Об этом Александр Прокудин сообщил в Telegram.
Что известно на данный момент
Согласно опубликованным Прокудиным фото, в результате попадания бомбы, уничтожено несколько этажей дома, а в одной из квартир пылает пожар. Все подробности Прокудин обещал обнародовать позже, после того, как спасатели закончат тушить пожар и закончат операцию по спасению людей.
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