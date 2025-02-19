Росіяни скинули на Херсон авіабомбу, яка зруйнувала декілька поверхів житлового будинку

Наслідки удару по житловому будинку у Херсоні. Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Згідно з повідомленням голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, російські окупанти скинули бомбу на житловий будинок у місті. Керована авіабомба потрапила в багатоповерхівку у Дніпровському районі.

Про це Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

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Згідно з опублікованим Прокудіним фото, в результаті потрапляння бомби, знищено декілька поверхів будинку, а в одній з квартир палає пожежа. Всі подробиці Прокудін обіцяв оприлюднити згодом, після того, як рятівники закінчать тушити пожежу та закінчать операцію з порятунку людей.