В результате удара дронами РФ по Сумщине в области трое погибших

Подразделения ГСЧС борются с огнем после атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

В результате атаки беспилотников РФ на Сумскую область погибли три человека. Среди них маленький мальчик восьми лет.

Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров.

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Что известно на данный момент

По информации Григорова, оккупанты атаковали область около полуночи. Под удар попала Верхнесыроватская община.

В результате циничной атаки оккупантов погиб 8-летний мальчик, тело которого достали из-под завалов спасатели. Также погиб мужчина и женщина.

Григоров отметил, что все погибшие были из разных семей, но жили на одной улице, в дома на которой и попали дроны россиян.

Председатель Сумской ОГА выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что сейчас на месте атаки работают спасатели, медики, все службы. Людям оказывается необходимая помощь.

Напомним, после удара российских оккупантов по Одесской области до трех возросло количество погибших. Врачам не удалось спасти 60-летнюю женщину.

Также сообщалось, что российские захватчики продолжают бить по Харькову. В результате российского обстрела в городе погиб мужчина.