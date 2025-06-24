Внаслідок удару дронами РФ по Сумщині в області трьоє загиблих

Підрозділи ДСНС борються з вогнем після атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС України

В результаті атаки безпілотників РФ на Сумську область загинуло троє людей. Серед них маленький хлопчик восьми років.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

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За інформацією Григорова, окупанти атакували область близько опівночі. Під удар потрапила Верхньосироватська громада.

В результаті цинічної атаки окупантів загинув 8-річний хлопчик, тіло якого дістали з-під завалів рятувальники. Також загинув чоловік і жінка.

Григоров зазначив, що всі загиблі були з різних сімей, але жили на одній вулиці, в будинки на якій і влучили дрони росіян.

Голова Сумської ОВА висловив співчуття родинам загиблих і повідомив, що зараз на місці атаки працюють рятувальники, медики, усі служби. Людям надається необхідна допомога.

Нагадаємо, після удару російських окупантів по Одещині до трьох зросла кількість загиблих. Лікарям не вдалось врятувати 60-річну жінку.

Також повідомлялось, що російські загарбники продовжують бити по Харкову. Внаслідок російського обстрілу у місті загинув чоловік.