Внаслідок удару дронами РФ по Сумщині в області трьоє загиблих

Окупанти РФ атакували Сумщину — серед загиблих є дитина
В результаті атаки безпілотників РФ на Сумську область загинуло троє людей. Серед них маленький хлопчик восьми років.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
Що відомо на цей момент
За інформацією Григорова, окупанти атакували область близько опівночі. Під удар потрапила Верхньосироватська громада.
В результаті цинічної атаки окупантів загинув 8-річний хлопчик, тіло якого дістали з-під завалів рятувальники. Також загинув чоловік і жінка.
Григоров зазначив, що всі загиблі були з різних сімей, але жили на одній вулиці, в будинки на якій і влучили дрони росіян.
Голова Сумської ОВА висловив співчуття родинам загиблих і повідомив, що зараз на місці атаки працюють рятувальники, медики, усі служби. Людям надається необхідна допомога.
Нагадаємо, після удару російських окупантів по Одещині до трьох зросла кількість загиблих. Лікарям не вдалось врятувати 60-річну жінку.
Також повідомлялось, що російські загарбники продовжують бити по Харкову. Внаслідок російського обстрілу у місті загинув чоловік.
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