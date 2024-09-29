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Оккупанты промывают мозги школьникам Крыма — что написали в учебниках

29 сентября 2024 03:56
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Учебники для школьников Крыма заполнены кремлевской пропагандой
Жители Крыма смотрят на результат взрыва на Керченском мосту. Фото: Roman Dmitriyev/AFP
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

На временно оккупированной территории Крыма россияне для нового учебного года издали пропагандистские учебники. Там Крым назван "частью нелегитимно отторгнутой" российской земли.

Об этом информирует оппозиционное Кремлю издание "Агентство.Новости".

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В обновленном учебнике по Основам российской государственности авторы издания отмечают, что это лишь "часть" таких территорий. Распад СССР характеризуется как "величайшая геополитическая трагедия XX века" (цитата Владимира Путина).

"В марте 2014 года, по итогам референдума, Крым снова становится частью Родины, а 30 сентября 2022 года, также после референдумов, возвращаются Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области ", — утверждается в пропагандистском пособии.

Еще в учебнике обсуждаются подходы к изучению общества. Здесь, среди прочего, более двух страниц отведены концепции "Четвертого пути" кремлевского пропагандиста Александра Дугина. Также встречается цитата Ивана Ильина – одного из наиболее упоминавшихся Путиным философов-имперцев. Книга Ильина "Национальная Россия: наши задачи" указана в списке рекомендуемой литературы.

Напомним, армейские российские силы во временно оккупированном Крыму принялись проводить очередные фильтрационные мероприятия. Они блокируют целые районы города и тщательно проверяют жителей.

Также российские оккупационные власти во временно захваченном Крыму утвердили приговор политическому заключенному Александру Сизикову. Ему назначили 17 лет за решеткой.

Крым оккупанты пропаганда школьники ВОТ

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