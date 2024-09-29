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Окупанти промивають мізки школярам Криму — що понаписували у підручниках

29 вересня 2024 03:56
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Підручники для школярів Криму заповнені кремлівською пропагандою
Мешканці Криму дивляться на результат вибуху на Керченському мосту. Фото: Roman Dmitriyev/AFP
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

На тимчасово окупованій території Криму росіяни до нового навчального року видали для школярів пропагандистські підручники. Там Крим названий "частиною нелегітимно відторгнутої" у Росії землі.  

Про це інформує опозиційне Кремлю видання "Агентство.Новости".

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В оновленому підручнику з Основ російської державності автори видання, зазначають, що це лише "частина" таких територій. Розпад СРСР характеризується як "найбільша геополітична трагедія XX століття" (цитата Володимира Путіна).

"У березні 2014 року, за підсумками референдуму, Крим знову стає частиною Батьківщини, а 30 вересня 2022 року, також після референдумів, повертаються Донецька Народна Республіка, Луганська Народна Республіка, Запорізька та Херсонська області", — затверджується у пропагандистському посібнику.

А ще у підручнику обговорюються підходи до вивчення суспільства. Тут, серед іншого, понад дві сторінки відведено концепції "Четвертого шляху" кремлівського пропагандиста Олександра Дугіна. Також зустрічається цитата Івана Ільїна — одного з найбільш згадуваних Путіним філософів-імперців. Книга Ільїна "Національна Росія: наші завдання" вказана у списку літератури, що рекомендується.

Нагадаємо, армійські російські сили в тимчасово окупованому Криму взялись проводити чергові фільтраційні заходи. Вони блокують цілі райони у містах і ретельно перевіряють мешканців.  

Також російська окупаційна влада у тимчасово захопленому Криму затвердила вирок політичному в'язню Олександру Сізікову. Йому призначили 17 років за ґратами.

Крим окупанти пропаганда школярі ТОТ

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