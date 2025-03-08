Российские оккупанты где-то достали алкоголь и пошли в СОЧ прямо с боевой позиции, как стало известно из перехвата ГУР

Российский оккупант напивается прямо на боевой позиции. Иллюстративное фото: росСМИ

Главное управление разведки Украины (ГУР) продолжает успешно перехватывать переговоры между российскими оккупантами. Иногда случаются забавные перехваты, которые иллюстрируют тотальное увлечение солдатами армии РФ алкоголем.

Запись разговора опубликована в Telegram-канале ГУР.

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Из перехваченного разговора становится понятным, что российские захватчики мощно "присели на стакан" прямо на позиции, пишет ГУР. Набравшись смелости после выпитого они решили покинуть боевую позицию в поисках приключений. Но руководство явно не оценило поступок своих бойцов.

"Меня тут чё-то понапугали, что вы натворили там? А как информация сюда дошла, что вы СОЧ? Чего-то там набухались или что? В смысле, на позиции? Прессовали?", — расспросил оккупант своих друзей.

В ГУР МО Украины напомнили, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

Напомним, что недавно заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий рассказал, что сейчас российские войска наносят по Украине комбинированные удары, тратя при этом меньше ракет и дронов. Кроме того, обстрелы скоординированы во времени.

Кроме того, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал информацию о том, что Россия намерена запускать по Украине одновременно по 500 беспилотников. Он отметил, что сейчас количество пусков со стороны РФ действительно возросло.