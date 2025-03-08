Російські окупанти десь дістали алкоголь і пішли у СЗЧ прямо з бойової позиції, як стало відомо з перехоплення ГУР

Російський окупант напивається прямо на бойовій позиції. Ілюстративне фото: росЗМІ

Головне управління розвідки України (ГУР) продовжує успішно перехоплювати переговори між російськими окупантами. Іноді трапляються кумедні перехоплення, які ілюструють тотальне захоплення солдатами армії РФ алкоголем.

Запис розмови опублікований в Telegram-каналі ГУР.

Читайте також:

Як окупанти напились та пішли в СЗЧ

З перехопленої розмови стає зрозумілим, що російські загарбники потужно "присіли на стакан" прямо на позиції, пише ГУР. Набравшись сміливості після випитого вони вирішили покинути бойову позицію у пошуках пригод. Але керівництво явно не оцінило вчинок своїх бійців.

"Меня тут чё-то понапугали, что вы натворили там? А как информация сюда дошла, что вы СОЧ? Чего-то там набухались или что? В смысле, на позиции? Прессовали?", ― розпитав окупант своїх друзів.

У ГУР МО України нагадали, що за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Нагадаємо, що нещодавно заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький розповів, що нині російські війська завдають по Україні комбінованих ударів, витрачаючи при цьому менше ракет і дронів. Крім того, обстріли скоординовані в часі.

Крім того, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував інформацію про те, Росія має намір запускати по Україні одночасно по 500 безпілотників. Він наголосив, що зараз кількість пусків з боку РФ дійсно зросла.