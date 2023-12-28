Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Оккупанты в Херсонской области проводят рейды по принудительной паспортизации arrow

Оккупанты в Херсонской области проводят рейды по принудительной паспортизации

28 декабря 2023 16:25
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Оккупанты в Херсонской области проводят рейды по принудительной паспортизации
Паспортизация РФ на оккупированных территориях Фото: donbas24.news
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Оккупанты на Херсонщине провели очередные рейды по принудительной паспортизации украинцев на временно оккупированных территориях. С украинцами, у которых еще нет российских паспортов, проводили "профилактические беседы".

Об этом сообщил Telegram-канал "Спротив".

Читайте также:

Как оккупанты давят на украинцев, не имеющих российских паспортов

"В регионе продолжается принудительная паспортизация, чтобы по документам изменить состав населения. Тех, кто отказывается получать красную макулатуру, ограничивают в правах и запугивают, ведь для оккупантов они "не лояльные жители", — говорится в сообщении.

Оккупанты провели ряд рейдов по селам временно оккупированного юга для "профилактических бесед" с теми, кто отказывается получать паспорт РФ. В частности, россияне перекрывали некоторые населенные пункты в Херсонской области, а у людей проводились обыски по возможному сотрудничеству с Силами Обороны.

В Центре нацспротива отметили, что в регионе большинство населения так и не получило паспорт РФ.

"Россияне вынуждены разрешить голосование на так называемых выборах президента без российского паспорта. Центр национального сопротивления призывает и дальше саботировать инициативы врага, и проигнорировать "волеизъявление", — подчеркнули в Центре нацсопротивления.

Скриншот. Telegram-канал "Сопротивление"

Напомним, в ЦИК России решили предоставить право украинцам, отказавшимся от российских паспортов, проголосовать на выборах президента РФ. Таким образом, оккупанты хотят повысить явку и скрыть недостатки принудительной паспортизации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме