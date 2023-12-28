Оккупанты в Херсонской области проводят рейды по принудительной паспортизации

Паспортизация РФ на оккупированных территориях Фото: donbas24.news

Оккупанты на Херсонщине провели очередные рейды по принудительной паспортизации украинцев на временно оккупированных территориях. С украинцами, у которых еще нет российских паспортов, проводили "профилактические беседы".

Об этом сообщил Telegram-канал "Спротив".

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"В регионе продолжается принудительная паспортизация, чтобы по документам изменить состав населения. Тех, кто отказывается получать красную макулатуру, ограничивают в правах и запугивают, ведь для оккупантов они "не лояльные жители", — говорится в сообщении.

Оккупанты провели ряд рейдов по селам временно оккупированного юга для "профилактических бесед" с теми, кто отказывается получать паспорт РФ. В частности, россияне перекрывали некоторые населенные пункты в Херсонской области, а у людей проводились обыски по возможному сотрудничеству с Силами Обороны.

В Центре нацспротива отметили, что в регионе большинство населения так и не получило паспорт РФ.

"Россияне вынуждены разрешить голосование на так называемых выборах президента без российского паспорта. Центр национального сопротивления призывает и дальше саботировать инициативы врага, и проигнорировать "волеизъявление", — подчеркнули в Центре нацсопротивления.

Скриншот. Telegram-канал "Сопротивление"

Напомним, в ЦИК России решили предоставить право украинцам, отказавшимся от российских паспортов, проголосовать на выборах президента РФ. Таким образом, оккупанты хотят повысить явку и скрыть недостатки принудительной паспортизации.