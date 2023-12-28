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Окупанти на Херсонщині проводять рейди з примусової паспортизації

28 грудня 2023 16:25
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Окупанти на Херсонщині проводять рейди з примусової паспортизації
Паспортизація РФ на окупованих територіях. Фото: donbas24.news
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Окупанти на Херсонщині провели чергові рейди щодо примусової паспортизації українців на тимчасово окупованих територіях. З українцями, у яких ще немає російських паспортів проводили "профілактичні бесіди".

Про це повідомив Telegram-канал "Спротив".

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"В регіоні триває примусова паспортизація, аби по документах змінити склад населення. Тих, хто відмовляється отримувати червону макулатуру обмежують в правах та залякують, адже для окупантів вони "не лояльні мешканці", — йдеться у повідомленні.

Окупанти провели низку рейдів по селах тимчасово окупованого півдня для "профілактичних бесід" з тими, хто відмовляється отримувати паспорт РФ. Зокрема росіяни перекривали деякі населені пункти на Херсонщині, а в людей проводились обшуки щодо можливої співпраці з Силами Оборони.

У Центрі нацспротиву зазначили, що в регіоні більшість населення так і не отримала паспорт РФ.

"Росіяни вимушені дозволити голосування на так званих виборах президента без російського паспорта. Центр національного спротиву закликає й надалі саботувати ініціативи ворога, й проігнорувати "волевиявлення", — наголосили в Центрі нацспротиву.

Скриншот. Telegram-канал "Спротив"

Нагадаємо, у ЦВК Росії вирішили надати право українцям, які відмовилися від російських паспортів, проголосувати на виборах президента РФ. Таким чином окупанти хочуть підвищити явку та приховати недоліки примусової паспортизації.

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