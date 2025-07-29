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Главная Новости дня Оккупанты чаще стали пристреливать своих раненых — какая причина

Оккупанты чаще стали пристреливать своих раненых — какая причина

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 05:47
Из-за отсутствия эвакуации оккупанты стали чаще стрелять в своих раненых
Российские оккупанты. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские военные на линии фронта все чаще добивают своих раненых товарищей. Это следует из многочисленных видеозаписей, сделанных украинскими разведывательными беспилотниками.

Об этом в своем материале пишет немецкий Bild.

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Издание проанализировало много видеороликов и выяснило, что предпосылкой для таких убийств является то, что в наступающих отрядах российской армии нет службы эвакуации. Это мнение поддерживает и военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находится под Покровском, объяснил изданию, что во время наступления российские силы оказываются будто на улице с односторонним движением.

"Для них существует только одно направление. Или они выполняют задание, или погибают. Если мы их раним, они выживают только в том случае, если смогут самостоятельно вернуться. Иначе они умирают от потери крови через несколько часов или дней в каком-то подвале", — отметил украинский военнослужащий.

Ранее сообщалось, что российские власти хаотично ищут варианты для пополнения рядов своей оккупационной армии. Одним из самых безумных вариантов стало предложение "активистов" наказывать мужчин за отсутствие долговременных отношений с женщинами.

Напомним, мы ранее писали о том, что россиян вербуют на войну в Украине даже в наливайках и притонах.

война в Украине ранение потери оккупантов армия РФ медэвак
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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