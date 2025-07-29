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Окупанти частіше стали пристрілювати своїх поранених — причина

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 05:47
Через відсутність евакуації окупанти стали частіше стріляти у своїх поранених
Російські окупанти. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські військові на лінії фронту все частіше добивають своїх поранених товаришів. Це випливає з численних відеозаписів, зроблених українськими розвідувальними безпілотниками.

Про це у своєму матеріалі пише німецький Bild.

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Видання проаналізувало багато відеороликів і з'ясувало, що передумовою для таких вбивств є те, що в наступаючих загонах російської армії немає служби евакуації. Цю думку підтримує й військовий оглядач Bild Юліан Рьопке.

Військовослужбовець Збройних сил України (ЗСУ), який перебуває під Покровськом, пояснив виданню, що під час наступу російські сили опиняються ніби на вулиці з одностороннім рухом.

"Для них існує тільки один напрямок. Або вони виконують завдання, або гинуть. Якщо ми їх поранимо, вони виживають тільки в тому випадку, якщо зможуть самостійно повернутися. Інакше вони вмирають від втрати крові через кілька годин або днів в якомусь підвалі", — зазначив український військовослужбовець.

Раніше повідомлялось, що російська влада хаотично шукає варіанти для поповнення лав своєї окупаційної армії. Одним із найбожевільніших варіантів стала пропозиція "активістів" карати чоловіків за відсутність довготривалих стосунків з жінками.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що росіян вербують на війну в Україні навіть у наливайках і притонах.

війна в Україні поранення втрати окупантів армія РФ медевак
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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