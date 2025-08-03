Обстрел Запорожской области 3 августа - что известно

Дым после взрывов ночью. Иллюстративное фото: кадр из видео

В воскресенье, 3 августа, российские войска нанесли удар по Степногорской громаде Запорожской области. В результате атаки погибли три человека.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Пост Федорова. Фото: скриншот

Последствия обстрела Запорожской области

"Трое погибших и разрушенные дома: последствия атаки россиян по Степногорской общине", — говорится в сообщении.

Федоров добавил, что враг атаковал общину в течение дня. Разрушены частные дома.

В результате ударов погибли три человека — мужчины 50 и 40 лет и женщина 58 лет.

Напомним, 3 августа оккупанты атаковали Донецкую область. Захватчики убили пятерых местных жителей.

А 2 августа оккупанты ударили по Сумской области ударными дронами. В результате обстрела погиб ребенок, еще один — получил ранения.