Обстрел Запорожской области 3 августа - что известно

Оккупанты атаковали Запорожскую область — есть трое погибших
В воскресенье, 3 августа, российские войска нанесли удар по Степногорской громаде Запорожской области. В результате атаки погибли три человека.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Последствия обстрела Запорожской области
"Трое погибших и разрушенные дома: последствия атаки россиян по Степногорской общине", — говорится в сообщении.
Федоров добавил, что враг атаковал общину в течение дня. Разрушены частные дома.
В результате ударов погибли три человека — мужчины 50 и 40 лет и женщина 58 лет.
Напомним, 3 августа оккупанты атаковали Донецкую область. Захватчики убили пятерых местных жителей.
А 2 августа оккупанты ударили по Сумской области ударными дронами. В результате обстрела погиб ребенок, еще один — получил ранения.
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