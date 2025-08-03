Обстріл Запорізької області 3 серпня - що відомо

Дим після вибухів вночі. Ілюстративне фото: кадр з відео

У неділю, 3 серпня, російські війська завдали удару по Степногірській громаді Запорізької області. Внаслідок атаки загинули троє людей.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Іван Федоров у Telegram.

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Наслідки обстрілу Запорізької області

"Троє загиблих та зруйновані будинки: наслідки атаки росіян по Степногірській громаді", — говориться у повідомленні.

Федоров додав, що ворог атакував громаду упродовж дня. Зруйновані приватні будинки.

Внаслідок ударів загинули троє людей — чоловіки 50 та 40 років і жінка 58 років.

Нагадаємо, 3 серпня окупанти атакували Донецьку область. Загарбники вбили пʼятьох місцевих мешканців.

А 2 серпня окупанти вдарили по Сумщині ударними дронами. Внаслідок обстрілу загинула дитина, ще одна — отримала поранення.