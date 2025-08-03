Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Окупанти атакували Запорізьку область — є троє загиблих

Окупанти атакували Запорізьку область — є троє загиблих

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 23:03
Обстріл Запорізької області 3 серпня - що відомо
Дим після вибухів вночі. Ілюстративне фото: кадр з відео

У неділю, 3 серпня, російські війська завдали удару по Степногірській громаді Запорізької області. Внаслідок атаки загинули троє людей.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Іван Федоров у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Окупанти атакували Запорізьку область — є троє загиблих - фото 1
Пост Федорова. Фото: скриншот

Наслідки обстрілу Запорізької області

"Троє загиблих та зруйновані будинки: наслідки атаки росіян по Степногірській громаді", — говориться у повідомленні.

Федоров додав, що ворог атакував громаду упродовж дня. Зруйновані приватні будинки.

Внаслідок ударів загинули троє людей — чоловіки 50 та 40 років і жінка 58 років.

Нагадаємо, 3 серпня окупанти атакували Донецьку область. Загарбники вбили пʼятьох місцевих мешканців.

А 2 серпня окупанти вдарили по Сумщині ударними дронами. Внаслідок обстрілу загинула дитина, ще одна — отримала поранення.

вибух Запорізька область обстріли війна в Україні загиблі
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації