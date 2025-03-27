Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Оккупанты атаковали дронами Днепр — какая ситуация в городе arrow

Оккупанты атаковали дронами Днепр — какая ситуация в городе

27 марта 2025 00:07
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Российские оккупанты обстреляли Днепр из-за чего в городе возникли пожары
Взрыв в Днепре после атаки дронов российских оккупантов. Фото: скриншот
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Российские оккупанты в ночь на четверг, атаковали Днепр с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в городе в нескольких районах вспыхнули пожары.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Читайте также:

Какие последствия атаки РФ на Днепр

Лысак сообщил, что в городе зафиксированы пожары нескольких автомобилей и есть попадания в объекты городской инфраструктуры. Сейчас на месте событий работают спасательные службы, которые выясняют количество пострадавших.

Напомним, в ночь на 26 марта силам ПВО удалось уничтожить 56 ударных беспилотников врага.

А с начала полномасштабного вторжения в Украине сбили 17 тысяч ударных дронов типа Shahed.

российские войска Днепр дрон Шахид-136 война в Украине атака
Реклама
Реклама
Реклама