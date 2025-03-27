Российские оккупанты обстреляли Днепр из-за чего в городе возникли пожары

Оккупанты атаковали дронами Днепр — какая ситуация в городе
Российские оккупанты в ночь на четверг, атаковали Днепр с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в городе в нескольких районах вспыхнули пожары.
Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Какие последствия атаки РФ на Днепр
Лысак сообщил, что в городе зафиксированы пожары нескольких автомобилей и есть попадания в объекты городской инфраструктуры. Сейчас на месте событий работают спасательные службы, которые выясняют количество пострадавших.
Напомним, в ночь на 26 марта силам ПВО удалось уничтожить 56 ударных беспилотников врага.
А с начала полномасштабного вторжения в Украине сбили 17 тысяч ударных дронов типа Shahed.
Читайте Новини.LIVE!