Российские оккупанты обстреляли Днепр из-за чего в городе возникли пожары

Взрыв в Днепре после атаки дронов российских оккупантов. Фото: скриншот

Российские оккупанты в ночь на четверг, атаковали Днепр с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в городе в нескольких районах вспыхнули пожары.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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Лысак сообщил, что в городе зафиксированы пожары нескольких автомобилей и есть попадания в объекты городской инфраструктуры. Сейчас на месте событий работают спасательные службы, которые выясняют количество пострадавших.

Напомним, в ночь на 26 марта силам ПВО удалось уничтожить 56 ударных беспилотников врага.

А с начала полномасштабного вторжения в Украине сбили 17 тысяч ударных дронов типа Shahed.