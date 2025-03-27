Російські окупанти обстріляли Дніпро через що у місті виникли пожежі

Вибух у Дніпрі після атаки дронів російських окупантів. Фото: скриншот

Російські окупанти в ніч на четвер, атакували Дніпро за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед". Через це у місті в декількох районах спалахнули пожежі.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Лисак повідомив, що у місті зафіксовані пожежі декількох автомобілів та є влучання в об'єкти міської інфраструктури. Зараз на місці подій працюють рятувальні служби, які з'ясовують кількість постраждалих.

Нагадаємо, у ніч проти 26 березня силам ППО вдалося знищити 56 ударних безпілотників ворога.

А з початку повномасштабного вторгнення в Україні збили 17 тисяч ударних дронів типу Shahed.