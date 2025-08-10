Атака на Запорожье 10 августа - сколько людей погибли и ранены

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС (иллюстративное)

В течение суток российские оккупанты нанесли 491 удар по 15 населенным пунктам Запорожской области. В результате атаки три человека погибли и один ранен.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

В частности, россияне совершили четыре авиационных удара по Плавням, Новоданиловке, Малиновке, Белогорью.

Также 322 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Беленькое, Григорьевку, Каменское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне.

Последствия атаки на Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

Кроме того, РФ осуществила шесть обстрелов из РСЗО по Новоданиловке, Новоандреевке и Малой Токмачке.

Враг нанес и 159 артиллерийских ударов по территории Беленького, Степногорска, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Малиновки.

Поступило 15 сообщений о разрушении домов, квартир, нежилых помещений и автомобиля.

Напомним, 9 августа российский БпЛА попал в торговый центр в Харькове. Ранения получили пять человек, среди которых 17-летняя девушка.

Также оккупанты ударили по автобусу в пригороде Херсона около 08:30. Все пострадавшие находились внутри транспортного средства.