Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Оккупанты 491 раз ударили по Запорожью — есть погибшие и раненые

Оккупанты 491 раз ударили по Запорожью — есть погибшие и раненые

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 08:10
Атака на Запорожье 10 августа - сколько людей погибли и ранены
Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС (иллюстративное)

В течение суток российские оккупанты нанесли 491 удар по 15 населенным пунктам Запорожской области. В результате атаки три человека погибли и один ранен.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Реклама
Читайте также:

Атака на Запорожье — что известно о разрушениях

В частности, россияне совершили четыре авиационных удара по Плавням, Новоданиловке, Малиновке, Белогорью.

Также 322 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Беленькое, Григорьевку, Каменское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне.

обстріл Запоріжжя
Последствия атаки на Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

Кроме того, РФ осуществила шесть обстрелов из РСЗО по Новоданиловке, Новоандреевке и Малой Токмачке.

Враг нанес и 159 артиллерийских ударов по территории Беленького, Степногорска, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Малиновки.

Поступило 15 сообщений о разрушении домов, квартир, нежилых помещений и автомобиля.

Напомним, 9 августа российский БпЛА попал в торговый центр в Харькове. Ранения получили пять человек, среди которых 17-летняя девушка.

Также оккупанты ударили по автобусу в пригороде Херсона около 08:30. Все пострадавшие находились внутри транспортного средства.

российские войска Запорожье обстрелы война в Украине погибшие
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации