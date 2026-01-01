Армия РФ атакует дронами Запорожскую область — зафиксировано возгорание

Срочная новость

В Запорожской области раздается воздушная тревога. Враг атакует регион дронами-камикадзе.

Об этом сообщает глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Реклама

Читайте также:

Что известно на данный момент

По информации Федорова, из-за падения дрона есть возгорание вблизи жилого дома. Воздушная тревога продолжается и местные власти призывают жителей направляться в укрытия.

Новость дополняется...