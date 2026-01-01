Видео
Главная Новости дня Оккупанты бьют по Запорожью — в области возгорание и тревога

Оккупанты бьют по Запорожью — в области возгорание и тревога

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 23:56
Армия РФ атакует дронами Запорожскую область — зафиксировано возгорание
Срочная новость

В Запорожской области раздается воздушная тревога. Враг атакует регион дронами-камикадзе.

Об этом сообщает глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Читайте также:

Что известно на данный момент

По информации Федорова, из-за падения дрона есть возгорание вблизи жилого дома. Воздушная тревога продолжается и местные власти призывают жителей направляться в укрытия.

Новость дополняется...

Запорожская область воздушная тревога дроны война в Украине атака
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
