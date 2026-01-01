Армия РФ атакует дронами Запорожскую область — зафиксировано возгорание

Оккупанты бьют по Запорожью — в области возгорание и тревога
Дата публикации 1 января 2026 23:56
В Запорожской области раздается воздушная тревога. Враг атакует регион дронами-камикадзе.
Об этом сообщает глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
Что известно на данный момент
По информации Федорова, из-за падения дрона есть возгорание вблизи жилого дома. Воздушная тревога продолжается и местные власти призывают жителей направляться в укрытия.
