Головна Новини дня Окупанти б'ють по Запоріжжю — в області займання та тривога

Окупанти б'ють по Запоріжжю — в області займання та тривога

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 23:56
Армія РФ атакує дронами Запорізьку область — зафіксоване займання
Термінова новина

У Запорізькій області лунає повітряна тривога. Ворог атакує регіон дронами-камікадзе.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:

Що відомо на цей момент

За інформацією Федорова, через падіння дрона є займання поблизу житлового будинку. Повітряна тривога продовжується і місцева влада закликає мешканців прямувати до укриттів.

Новина доповнюється...

Запорізька область повітряна тривога дрони війна в Україні атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
