Армія РФ атакує дронами Запорізьку область — зафіксоване займання

У Запорізькій області лунає повітряна тривога. Ворог атакує регіон дронами-камікадзе.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Що відомо на цей момент

За інформацією Федорова, через падіння дрона є займання поблизу житлового будинку. Повітряна тривога продовжується і місцева влада закликає мешканців прямувати до укриттів.

Новина доповнюється...