Армія РФ атакує дронами Запорізьку область — зафіксоване займання

Окупанти б'ють по Запоріжжю — в області займання та тривога
Дата публікації: 1 січня 2026 23:56
У Запорізькій області лунає повітряна тривога. Ворог атакує регіон дронами-камікадзе.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Що відомо на цей момент
За інформацією Федорова, через падіння дрона є займання поблизу житлового будинку. Повітряна тривога продовжується і місцева влада закликає мешканців прямувати до укриттів.
