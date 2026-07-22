Охота на "шахеды": украинские военные провели первые учения на SkyLock

Украинские военные осваивают комплекс SkyLock. Фото: Новини.LIVE

Анна Сирык Журналистка

В Украине прошли первые учения по подготовке операторов комплексов наведения и прицеливания SkyLock для мобильных огневых групп. Курс организовал Учебный центр Вооруженных Сил Украины при поддержке Фонда Сергея Притулы.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирик побывала на учениях.

Как работает SkyLock: первые учения провели для украинских военных

Защитники украинского неба получили возможность освоить комплексы наведения и прицеливания. SkyLock — это современный оптико-электронный комплекс, который обнаруживает вражеские дроны даже ночью. Благодаря тепловизору, лазеру и системе автоматического захвата цели теперь обнаружить "шахед" становится значительно легче и быстрее.

"Комплекс снимает с нас львиную долю работы. Во-первых, мы экономим время на захвате воздушной цели. SkyLock помогает нам, наводчикам, видеть эту точку прицеливания, которая с помощью баллистического калькулятора измеряет опережение от основной цели. Это также экономит БК и повышает наши шансы на поражение цели", — рассказал инструктор с позывным "Виктор".

Военные осваивают комплекс SkyLock. Фото: Новини.LIVE

Это первые учения, проведенные для операторов зенитных комплексов ПВО. SkyLock — достаточно универсальный комплекс , подходящий почти для всех огневых средств. В то же время он зависит от радиолокационных данных, для получения которых требуется интернет-покрытие. На участках фронта, где сеть отсутствует или слаба, эффективность применения будет ниже.

"У нас были лекционные занятия. Нам рассказывали об истории создания системы в Украине, её современном развитии и технических характеристиках. Также мы провели стрельбы — так сказать, практику в боевых условиях. По завершении курса мы получим сертификаты инструкторов и в дальнейшем будем обучать ребят в своих частях", — поделился защитник с позывным "Кейс".

Комплекс SkyLock производит украинская компания. Его применяют для защиты городов во многих областях Украины, в частности в столице. Эффективность

применения напрямую зависит от навыков оператора, ведь система постоянно обновляется, а враг модернизирует свои дроны.

"Вся эффективность зависит от самого оператора и его подготовки. Если у него есть желание, соответственно, а желание сейчас есть у всех военнослужащих, потому что мы защищаемся, мы хотим победить. Я считаю, что осваивать что-то новое — это всегда хорошо. Все, кого направили сюда учиться, довольны", — рассказал военнослужащий с позывным "Прапор".

Боеприпасы. Фото: Новини.LIVE

Обучение инициировал благотворительный фонд Сергея Притулы при поддержке Генштаба. Они организовали процесс, пригласили профессиональных инструкторов из воинских частей, закупили Starlink, планшеты, доски и другие средства для обучения, а комплекс бесплатно предоставил производитель.

"Процесс обучения стал отставать от процесса материально-технического обеспечения. Соответственно, возникла идея, что нужно на базе учебных центров Вооруженных сил Украины подготовить инструкторов, объяснить им принципы работы с комплексом. Для того, чтобы обучение проходило через эти учебные центры и включало практические стрельбы. Дело в том, что сколько бы средств мы ни закупили, какими бы они ни были, если нет качественного обучения, это не будет работать. «Мы сейчас выявили эту проблему и решаем её", — рассказали представители Благотворительного фонда Сергея Притулы Антон Пижиков и Оля Шмидт.

Украинская армия продолжает модернизацию вооружения. По словам организаторов, чрезвычайно важно предоставить защитникам время и возможность изучить новые технологии сначала в тылу, а затем уже применять на поле боя.

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Как ранее сообщали Новини.LIVE, новым главой Генштаба стал Игорь Скибюк. Президент отметил, что это опытный военный, обладающий значительным боевым опытом.