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"Океан Эльзы" и SoftServe собирают на скорые для ВСУ — фото

29 октября 2024 18:22
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Сбор Океана Эльзы и фонда Открытые глаза на скорые для ВСУ
Святослав Вакарчук и команда SoftServe. Фото: SoftServe
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Рок-группа "Океан Эльзы" и благотворительный фонд украинской ІТ-компании SoftServe "Відкриті очі" продолжают совместный сбор на 30 машин скорой помощи для медиков на фронте. Инициатива стартовала с началом тура группы по Европе, Канаде и Соединенным Штатам. Первую скорую в рамках проекта уже передали медикам.

Об этом сообщается на сайте SoftServe.

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По данным ВОЗ, российская армия в 2024 году усилила атаки на медицинские пункты в Украине, грубо нарушая международные законы. С начала войны зафиксировано уже более 1 682 атак на медицинские объекты.

"Скорые — это расходный материал. Россияне просто охотятся за ними, потери этого транспорта огромны, и потребность в них постоянная," — рассказала парамедик Юлия Паевская (позывной "Тайра") во время передачи автомобилей от группы и фонда медикам.

Благотворительный фонд "Відкриті очі" с начала полномасштабного вторжения активно помогает украинским медикам. По состоянию на октябрь, фонд передал на фронт более 250 скорых и продолжает работу в этом направлении. Вместе с группой "Океан Эльзы" они планируют закупить еще 30 автомобилей.

Во время европейской части тура удалось собрать 5 млн гривен. За эти средства одну скорую уже приобрели и передали медикам, еще четыре — в процессе закупки.

помощь военным
Святослав Вакарчук передает ключи от медицинского автомобиля. Фото: SoftServe

"В среднем одна скорая за день может спасти 15 раненых. Более того, она должна быть оборудована, иначе — это время, деньги и усилия на поиск этого оборудования. Мы часто ставим машины, полученные от фонда "Відкриті очі", в пример, ведь у них есть все необходимое, фонд подыскивает транспорт под наши нужды, и мы эту машину просто берем и сразу едем работать", — рассказывает военный 79-й ОДШБ Ярослав с позывным "Брату" .

Он добавляет, что медики на фронте полагаются на скорые так же, как и на собственных побратимов.

"Это похоже на крепость на колесах, и ее значение сложно переоценить", — добавляет Ярослав.

По его словам, сейчас на фронте ситуация стала сложнее из-за постоянных обстрелов экипажей дронами, особенно возле первой линии огня.

Сбор средств на скорые продлится до конца года во время продолжения тура "Океана Эльзы" в Канаде, США и Великобритании, где зрители могут присоединиться к фандрейзингу или благотворительному аукциону. В Европе посетители за донаты получили флаг с подписью Валерия Залужного, гитару с подписью группы и другие ценные лоты.

Дополнительно к сбору во время концертов и донатов на сайте группа передаст часть средств по продаже билетов и собственных фандрейзинговых инициатив.

"В этой войне Россия ежедневно продолжает убивать наших людей, и мы должны понять, что завершение этой войны — это ответственность всех нас. Я знаю, что персонально должен и приложу к этому все усилия, и надеюсь, вы думаете так же о себе", — сказал лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Помочь медикам на фронте может каждый — присоединиться к сбору на скорые можно из любой страны через сайт БФ "Відкриті очі" .

волонтерство
Святослав Вакарчук и военные. Фото: SoftServe

О фонде

"Відкриті очі" — благотворительный фонд, основанный компанией SoftServe в 2014 году, работающий в Украине, Европе и США. Фонд сосредоточен на трех ключевых направлениях: поддержка медицинских учреждений, содействие развитию образования среди молодежи и детей, а также помощь украинским защитникам и ветеранам.

После эскалации войны в Украине в 2022 году "Відкриті очі" направили свои усилия на оказание критически важной поддержки стране. По состоянию на конец 2023 года фонд предоставил более 3 000 комплектов обмундирования и обуви для защитников и защитниц, а также доставил более 1 000 тонн гуманитарной помощи более 100 000 человек. Кроме того, фонд передал нескольким ключевым больницам Украины более 350 единиц жизненно необходимого медицинского оборудования. В рамках своей флагманской инициативы Drive for Life, с 2022 года фонд передал более 250 автомобилей скорой помощи в прифронтовые районы.

медицинская машина
Медицинский автомобиль для военных. Фото: SoftServe

О компании

SoftServe — крупнейшая глобальная ИТ-компания с украинскими корнями, работающая в сфере разработки программного обеспечения и предоставления консультационных услуг. Более 10 000 сотрудников работают в более чем 50 офисах, расположенных от Сан-Франциско до Сингапура.

Главные офисы компании находятся во Львове и Остине (США). Компания работает над более чем 900 активными проектами для клиентов в странах Северной Америки, ЕС и Азии. Клиентами SoftServe являются такие компании, как IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, Henry Schein, Spillman Technologies и другие. SoftServe является партнером Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure, NVIDIA и другими крупными технологическими компаниями.

Раньше мы писали, что группа "Океан Эльзы" отыграла первый из пяти концертов в столичном Дворце спорта.

Напомним, в сети обвиняют группу "Океан Эльзы" в сотрудничестве с ТЦК.

Украина волонтеры "Океан Эльзы" ВСУ Святослав Вакарчук

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22:58 Во Львове такси Bolt возобновляет работу в комендантский час

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Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

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