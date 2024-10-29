Збір Океану Ельзи та фонду Відкриті очі на швидкі для ЗСУ

Святослав Вакарчук та команда SoftServe. Фото: SoftServe

Рок-гурт "Океан Ельзи" та благодійний фонд української ІТ-компанії SoftServe "Відкриті очі" продовжують спільний збір на 30 машин швидкої допомоги для медиків на фронті. Ініціатива стартувала з початком туру гурту Європою, Канадою та Сполученими Штатами. Першу швидку в рамках проєкту вже передали медикам.

Про це повідомляється на сайті SoftServe.

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За даними ВООЗ, російська армія у 2024 році посилила атаки на медичні пункти в Україні, грубо порушуючи міжнародні закони. З початку війни зафіксовано вже понад 1 682 атаки на медичні об’єкти.

"Швидкі — це розхідний матеріал. Росіяни просто полюють на них, втрати цього транспорту величезні, і потреба в них постійна," — розповіла парамедикиня Юлія Паєвська (позивний "Тайра") під час передачі автомобілів від гурту та фонду медикам.

Благодійний фонд "Відкриті очі" з початку повномасштабного вторгнення активно допомагає українським медикам. Станом на жовтень фонд передав на фронт понад 250 швидких та продовжує роботу у цьому напрямку. Спільно з гуртом "Океан Ельзи" вони планують закупити ще 30 автомобілів.

Під час європейської частини туру вдалося зібрати 5 млн гривень. За ці кошти одну швидку вже придбали і передали медикам, ще чотири — в процесі закупівлі.

Святослав Вакарчук передає ключі від медичного автомобіля. Фото: SoftServe

"В середньому, одна швидка за день може врятувати 15 поранених. Більше того, вона має бути обладнана, інакше — це час, гроші і зусилля на пошук цього обладнання. Ми часто ставимо машини, отримані від фонду "Відкриті очі", в приклад, адже у них є все необхідне, фонд підшуковує транспорт під наші потреби, і ми цю машину просто беремо і відразу їдемо працювати", — розповідає військовий 79-ї ОДШБ Ярослав за позивним "Брат".

Він додає, що медики на фронті покладаються на швидкі так само, як і на власних побратимів.

"Це споріднена фортеця на колесах, і її значення важко переоцінити", — додає Ярослав.

За його словами, зараз на фронті ситуація стала складнішою через постійні обстріли екіпажів дронами, особливо біля першої лінії вогню.

Збір коштів на швидкі триватиме до кінця року під час продовження туру "Океану Ельзи" у Канаді, США та Великій Британії, де глядачі можуть долучитися до фандрейзингу чи благодійного аукціону. В Європі відвідувачі за донати отримали прапор з підписом Валерія Залужного, гітару з підписом гурту та інші цінні лоти.

Додатково до зборів під час концертів та донатів на сайті, гурт передасть частину коштів з продажу квитків та власних фандрейзингових ініціатив.

"У цій війні Росія щодня продовжує вбивати наших людей, і ми маємо зрозуміти, що завершення цієї війни — це відповідальність усіх нас. Я знаю, що персонально мушу і докладу до цього всіх зусиль, і сподіваюся, ви думаєте так само про себе", — сказав лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Допомогти медикам на фронті може кожен — долучитися до збору на швидкі можна з будь-якої країни через сайт БФ "Відкриті очі".

Святослав Вакарчук та військові. Фото: SoftServe

Про фонд

"Відкриті очі" — благодійний фонд, заснований компанією SoftServe у 2014 році, який працює в Україні, Європі та США. Фонд зосереджений на трьох ключових напрямках: підтримка медичних закладів, сприяння розвитку освіти серед молоді та дітей, а також допомога українським захисникам та ветеранам.

Після ескалації війни в Україні у 2022 році "Відкриті очі" спрямували свої зусилля на надання критично важливої підтримки країні. Станом на кінець 2023 року, фонд надав понад 3 000 комплектів обмундирування та взуття для захисників і захисниць, а також доставив понад 1 000 тонн гуманітарної допомоги для понад 100 000 осіб. Крім того, фонд передав у кілька ключових лікарень України понад 350 одиниць життєво необхідного медичного обладнання. В рамках своєї флагманської ініціативи Drive for Life, з 2022 року фонд передав понад 250 автомобілів швидкої допомоги у прифронтові райони.

Медичний автомобіль для військових. Фото: SoftServe

Про компанію

SoftServe — найбільша глобальна ІТ-компанія з українським корінням, що працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг. Понад 10 000 співробітників працюють у більш як 50 офісах, що розміщені від Сан-Франциско до Сингапуру.

Головні офіси компанії розташовані у Львові та Остіні (США). Компанія працює над понад 900 активними проєктами для клієнтів у країнах Північної Америки, ЄС, та Азії. Клієнтами SoftServe є такі компанії, як IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, Henry Schein, Spillman Technologies та ін. SoftServe є партнером Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure, NVIDIA та інших великих технологічних компаній.

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