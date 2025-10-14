Полиция разоблачила группу, которая с помощью ИИ оформляла кредиты на украинцев

Оформляли кредиты с помощью ИИ — полиция разоблачила схему
Правоохранители разоблачили группу, которая с помощью искусственного интеллекта оформляла кредиты на украинцев. Ее организовала 33-летняя женщина, которая во время большой войны выехала в Польшу.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции во вторник, 14 октября.
Кредиты на украинцев с помощью ИИ
К схеме женщина привлекла бывшего мужа и знакомого из Николаева. Из неустановленных источников она получала персональные данные пользователей онлайн-банкинга:
- финансовые номера мобильных телефонов;
- пароли;
- коды авторизации.
Полученные данные женщина передавала другим членам группы, которые осуществляли незаконный доступ к мобильным приложениям украинских банков, а затем — к приложению "Дія" через авторизацию в системе BankID.
"Получив доступ к электронным кабинетам граждан, злоумышленники использовали персональные данные пользователей онлайн-банкинга — финансовые номера мобильных телефонов, пароли и коды авторизации", — говорится в сообщении.
Фигуранты заключили договоры и открыли счета от имени не менее 286 украинцев. На часть из них злоумышленники оформили кредиты на сумму более 4 миллионов гривен. Полученные средства они переводили на подконтрольные счета в различных финансовых учреждениях. Впоследствии их конвертировали в криптовалюту и обналичивали.
Наказание для фигурантов
Трем участникам схемы объявили подозрение в мошенничестве, совершенном организованной группой в условиях военного положения, путем незаконных операций по использованию электронно-вычислительной техники, в крупных размерах, а также в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем, что привело к подделке и искажению процесса обработки информации, во время действия военного положения, организованной группой.
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.
