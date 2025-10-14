Видео
Главная Новости дня Оформляли кредиты с помощью ИИ — полиция разоблачила схему

Оформляли кредиты с помощью ИИ — полиция разоблачила схему

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 13:45
Полиция разоблачила группу, которая с помощью ИИ оформляла кредиты на украинцев
Правоохранители разоблачили схему. Фото: t.me/UA_National_Police

Правоохранители разоблачили группу, которая с помощью искусственного интеллекта оформляла кредиты на украинцев. Ее организовала 33-летняя женщина, которая во время большой войны выехала в Польшу.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции во вторник, 14 октября.

Читайте также:

Кредиты на украинцев с помощью ИИ

К схеме женщина привлекла бывшего мужа и знакомого из Николаева. Из неустановленных источников она получала персональные данные пользователей онлайн-банкинга:

  • финансовые номера мобильных телефонов;
  • пароли;
  • коды авторизации.
Українці брали кредити за допомогою ШІ
Задержанная фигурантка и полицейский. Фото: Нацполиция

Полученные данные женщина передавала другим членам группы, которые осуществляли незаконный доступ к мобильным приложениям украинских банков, а затем — к приложению "Дія" через авторизацию в системе BankID.

Банківські картки
Банковские карты. Фото: Нацполиция

"Получив доступ к электронным кабинетам граждан, злоумышленники использовали персональные данные пользователей онлайн-банкинга — финансовые номера мобильных телефонов, пароли и коды авторизации", — говорится в сообщении.

Фигуранты заключили договоры и открыли счета от имени не менее 286 украинцев. На часть из них злоумышленники оформили кредиты на сумму более 4 миллионов гривен. Полученные средства они переводили на подконтрольные счета в различных финансовых учреждениях. Впоследствии их конвертировали в криптовалюту и обналичивали.

Банківські картки
Банковские карты, которые изъяли во время обыска. Фото: Нацполиция
SIM-карти під час обшуку
SIM-карты. Фото: Нацполиция

Наказание для фигурантов

Трем участникам схемы объявили подозрение в мошенничестве, совершенном организованной группой в условиях военного положения, путем незаконных операций по использованию электронно-вычислительной техники, в крупных размерах, а также в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем, что привело к подделке и искажению процесса обработки информации, во время действия военного положения, организованной группой.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, на Киевщине работница финансового учреждения присваивала средства умерших клиентов.

Ранее в Харькове мошенники обманули людей почти на 6 миллионов гривен. Жертвами мошеннической схемы стали граждане из разных регионов Украины.

кредиты украинцы Украина искусственный интеллект Нацполиция
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
