Головна Новини дня Оформлювали кредити за допомогою ШІ — поліція викрила схему

Оформлювали кредити за допомогою ШІ — поліція викрила схему

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 13:45
Поліція викрила групу, яка за допомогою ШІ оформлювала кредити на українців
Правоохоронці викрили схему. Фото: t.me/UA_National_Police

Правоохоронці викрили групу, яка за допомогою штучного інтелекту оформлювала кредити на українців. Її організувала 33-річна жінка, яка під час великої війни виїхала до Польщі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у вівторок, 14 жовтня.

Читайте також:

Кредити на українців за допомогою ШІ

До схеми жінка залучила колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва. З невстановлених джерел вона отримувала персональні дані користувачів онлайн-банкінгу: 

  • фінансові номери мобільних телефонів;
  • паролі;
  • коди авторизації.
Українці брали кредити за допомогою ШІ
Затримана фігурантка та поліцейський. Фото: Нацполіція

Отримані дані жінка передавала іншим членам групи, які здійснювали незаконний доступ до мобільних додатків українських банків, а потім — до застосунку "Дія" через авторизацію в системі BankID.

Банківські картки
Банківські картки. Фото: Нацполіція

"Отримавши доступ до електронних кабінетів громадян, зловмисники використовували персональні дані користувачів онлайн-банкінгу — фінансові номери мобільних телефонів, паролі та коди авторизації", — йдеться у повідомленні.

Фігуранти уклали договори та відкрили рахунки від імені щонайменше 286 українців. На частину з них зловмисники оформили кредити на суму понад 4 мільйони гривень. Отримані кошти вони переводили на підконтрольні рахунки у різних фінансових установах. Згодом їх конвертували у криптовалюту та обготівковували.

Банківські картки
Банківські картки, які вилучили під час обшуку. Фото: Нацполіція
SIM-карти під час обшуку
SIM-картки. Фото: Нацполіція

Покарання для фігурантів

Трьом учасникам схеми оголосили підозру у шахрайстві, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, у великих розмірах, а також у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації, під час дії воєнного стану, організованою групою.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Київщині працівниця фінансової установи привласнювала кошти померлих клієнтів.

Раніше у Харкові шахраї ошукали людей майже на 6 мільйонів гривень. Жертвами шахрайської схеми стали громадяни з різних регіонів України.

кредити українці Україна штучний інтелект Нацполіція
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
