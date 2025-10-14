Поліція викрила групу, яка за допомогою ШІ оформлювала кредити на українців

Правоохоронці викрили схему. Фото: t.me/UA_National_Police

Правоохоронці викрили групу, яка за допомогою штучного інтелекту оформлювала кредити на українців. Її організувала 33-річна жінка, яка під час великої війни виїхала до Польщі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у вівторок, 14 жовтня.

Кредити на українців за допомогою ШІ

До схеми жінка залучила колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва. З невстановлених джерел вона отримувала персональні дані користувачів онлайн-банкінгу:

фінансові номери мобільних телефонів;

паролі;

коди авторизації.

Затримана фігурантка та поліцейський. Фото: Нацполіція

Отримані дані жінка передавала іншим членам групи, які здійснювали незаконний доступ до мобільних додатків українських банків, а потім — до застосунку "Дія" через авторизацію в системі BankID.

Банківські картки. Фото: Нацполіція

"Отримавши доступ до електронних кабінетів громадян, зловмисники використовували персональні дані користувачів онлайн-банкінгу — фінансові номери мобільних телефонів, паролі та коди авторизації", — йдеться у повідомленні.

Фігуранти уклали договори та відкрили рахунки від імені щонайменше 286 українців. На частину з них зловмисники оформили кредити на суму понад 4 мільйони гривень. Отримані кошти вони переводили на підконтрольні рахунки у різних фінансових установах. Згодом їх конвертували у криптовалюту та обготівковували.

Банківські картки, які вилучили під час обшуку. Фото: Нацполіція

SIM-картки. Фото: Нацполіція

Покарання для фігурантів

Трьом учасникам схеми оголосили підозру у шахрайстві, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, у великих розмірах, а також у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації, під час дії воєнного стану, організованою групою.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років із конфіскацією майна.

