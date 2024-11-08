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Оформить субсидии стало гораздо проще — вот что нужно сделать

8 ноября 2024 06:25
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Минсоцполитики упростил механизм оформления субсидий и рассказало, как им пользоваться
Оплата счетов. Иллюстративное фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Министерство социальной политики напомнило гражданам, что сейчас можно гораздо проще оформить субсидии, если в них есть необходимость. В ведомстве рассказали, какие шаги нужно предпринять, чтобы воспользоваться упрощенным механизмом.

Подробная информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

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По данным Минсоцполитики, заявитель может подать упрощенное обращение, а заявление и декларацию уже самостоятельно оформит Пенсионный фонд на основании информации из официальных реестров.

Подать упрощенное обращение на субсидии можно:

  • по почте или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
  • через портал электронных услуг (выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или мобильное приложение ПФУ;
  • через портал Дія (введя в поиске "Заявление на субсидию");
  • в центрах предоставления административных услуг;
  • через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Для заполнения заявления необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП). А получить эту самую КЭП можно в любом аккредитованном центре сертификации ключей.

Напомним, в Кабинете министров рассказали о действующих программах поддержки в рамках подготовки к зиме. Доступны субсидии и льготы, пособие на покупку топлива до 21 тыс. гривен.

Ранее сообщалось, что граждане, не способные сами возмещать расходы на жилищно-коммунальные услуги, имеют право на государственную субсидию. Известно, могут ли получить такую помощь лица, не работающие.

Пенсионный Фонд Минсоцполитики Дия субсидии декларация

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