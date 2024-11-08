Мінсоцполітики спростив механізм оформлення субсидій і розповів, як ним користуватись

Оформити субсидії стало значно простіше — ось що треба зробити
Міністерство соціальної політики нагадало громадянам, що зараз можна значно простіше оформити субсидії, якщо в них є потреба. У відомстві розповіли, які кроки треба зробити, щоб скористуватись спрощеним механізмом.
Детальна інформація опублікована в Telegram-каналі відомства.
Як оформити субсидії без бюрократії
За даними Мінсоцполітики, заявник може подати спрощене звернення, а заяву і декларацію вже самостійно оформить Пенсійний фонд на підставі інформації з офіційних реєстрів.
Подати спрощене звернення на субсидії можна:
- поштою або особисто в одному з сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ);
- через портал електронних послуг (обрати опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу") або мобільний додаток ПФУ;
- через портал Дія (ввівши у пошуку "Заява на субсидію");
- у центрах надання адміністративних послуг;
- через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.
Для заповнення заяви треба мати кваліфікований електронний підпис (КЕП). А отримати цей самий КЕП можна в будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів.
Нагадаємо, у Кабінеті міністрів розповіли про чинні програми підтримки у рамках підготовки до зими. Доступні субсидії та пільги, допомога на купівлю палива до 21 тис. гривень.
Раніше повідомлялося, що громадяни, які не здатні самі покривати витрати на житлово-комунальні послуги, мають право на державну субсидію. Відомо, чи можуть отримати таку допомогу особи, які не працюють.
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