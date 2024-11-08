Мінсоцполітики спростив механізм оформлення субсидій і розповів, як ним користуватись

Оплата рахунків. Ілюстративне фото: УНІАН

Міністерство соціальної політики нагадало громадянам, що зараз можна значно простіше оформити субсидії, якщо в них є потреба. У відомстві розповіли, які кроки треба зробити, щоб скористуватись спрощеним механізмом.

Детальна інформація опублікована в Telegram-каналі відомства.

Читайте також:

Як оформити субсидії без бюрократії

За даними Мінсоцполітики, заявник може подати спрощене звернення, а заяву і декларацію вже самостійно оформить Пенсійний фонд на підставі інформації з офіційних реєстрів.

Подати спрощене звернення на субсидії можна:

поштою або особисто в одному з сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ);

через портал електронних послуг (обрати опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу") або мобільний додаток ПФУ;

через портал Дія (ввівши у пошуку "Заява на субсидію");

у центрах надання адміністративних послуг;

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Для заповнення заяви треба мати кваліфікований електронний підпис (КЕП). А отримати цей самий КЕП можна в будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів розповіли про чинні програми підтримки у рамках підготовки до зими. Доступні субсидії та пільги, допомога на купівлю палива до 21 тис. гривень.

Раніше повідомлялося, що громадяни, які не здатні самі покривати витрати на житлово-комунальні послуги, мають право на державну субсидію. Відомо, чи можуть отримати таку допомогу особи, які не працюють.