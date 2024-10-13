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Офис Генпрокурора расследует возможный расстрел девяти военнопленных на Курщине

13 октября 2024 16:28
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Расстрел военнопленных в Курской области — Украина начала расследование
Генпрокурор Украины Андрей Костин. Фото: facebook.com/AndriyKostinUa
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Офис Генерального прокурора Украины открыл уголовное производство из-за возможного расстрела девяти украинских военнопленных на территории Курской области России. Это очередное военное преступление россиян.

Об этом заявил генпрокурор Украины Андрей Костин в соцсети "X" в воскресенье, 13 октября.

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Костин подчеркнул, что акт расстрела пленных является грубым нарушением норм международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций, и квалифицируется как военное преступление.

Генпрокурор подчеркнул, что начато расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством. Украинские правоохранители работают над установлением всех причастных к совершению этого преступления.

"Делаем все, чтобы идентифицировать и наказать всех виновников преступлений, которые страна-агрессор совершает против Украины и украинцев", — добавил Костин.

Казнь пленных на Курщине
Пост Костина в соцсети "Х"

Напомним, недавно военнослужащие российской армии расстреляли украинских военных во время сдачи в плен. Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество обратить внимание на террористические действия России.

А доброволец 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов "Осман" сообщил детали расстрела украинских военных в Курской области.

ВСУ Офис генерального прокурора казнь военные преступления Россия Курская область

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