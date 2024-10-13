Расстрел военнопленных в Курской области — Украина начала расследование

Офис Генпрокурора расследует возможный расстрел девяти военнопленных на Курщине
Офис Генерального прокурора Украины открыл уголовное производство из-за возможного расстрела девяти украинских военнопленных на территории Курской области России. Это очередное военное преступление россиян.
Об этом заявил генпрокурор Украины Андрей Костин в соцсети "X" в воскресенье, 13 октября.
Расследование расстрела военнопленных на Курщине
Костин подчеркнул, что акт расстрела пленных является грубым нарушением норм международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций, и квалифицируется как военное преступление.
Генпрокурор подчеркнул, что начато расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством. Украинские правоохранители работают над установлением всех причастных к совершению этого преступления.
"Делаем все, чтобы идентифицировать и наказать всех виновников преступлений, которые страна-агрессор совершает против Украины и украинцев", — добавил Костин.
Напомним, недавно военнослужащие российской армии расстреляли украинских военных во время сдачи в плен. Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество обратить внимание на террористические действия России.
А доброволец 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов "Осман" сообщил детали расстрела украинских военных в Курской области.
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