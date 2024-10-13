Розстріл військовополонених на Курщині — Україна почала розслідування

Генпрокурор України Андрій Костін. Фото: facebook.com/AndriyKostinUa

Офіс Генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження через ймовірний розстріл дев’яти українських військовополонених на території Курської області Росії. Це черговий воєнний злочин росіян.

Про це заявив генпрокурор України Андрій Костін у соцмережі "X" в неділю, 13 жовтня.

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Розслідування розстрілу військовополонених на Курщині

Костін наголосив, що акт розстрілу полонених є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, і кваліфікується як воєнний злочин.

Генпрокурор підкреслив, що розпочато розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Наразі українські правоохоронці працюють над встановленням усіх причетних до скоєння цього злочину.

"Робимо все, аби ідентифікувати і покарати всіх винуватців злочинів, які країна-агресор чинить проти України та українців", — додав Костін.

Пост Костіна у соцмережі "Х"

Нагадаємо, нещодавно військовослужбовці російської армії розстріляли українських військових під здачі в полон. Голова Міністерства закордонник справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту звернути увагу на терористичні дії Росії.

А доброволець 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов "Осман" повідомив деталі розстрілу українських військових у Курській області.