Гибель пилота Максима Устименко 29 июня — Зеленский рассказал о Герое Украины

Один из лучших пилотов — Зеленский о погибшем Устименко
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины Максиму Устименко посмертно. По его словам, погибший пилот был одним из лучших.
Об этом украинский лидер рассказал в вечернем обращении в воскресенье, 29 июня.
Герой Украины Максим Устименко
Пилот погиб в ночь на 29 июня, защищая небо Украины и украинцев от очередной российской массированной атаки. Оккупанты запустили более 500 ударных дронов и ракет. Большинство из вражеских целей удалось сбить.
Зеленский рассказал, что Максим Устименко воевал еще со времен АТО.
"Он освоил четыре типа самолетов, и на его счету — действительно важные результаты для Украины. Больно терять таких людей. Мои соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям. Вечная память!" — добавил глава государства.
Напомним, в ночь на 29 июня во время отражения российской атаки погиб летчик первого класса, подполковник Максим Устименко. Он приложил максимум усилий, чтобы отвести F-16 подальше от населенного пункта, однако не успел катапультироваться.
Впоследствии Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины погибшему пилоту Максиму Устименко.
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