Загибель пілота Максима Устименка 29 червня — Зеленський розповів про Героя України

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення званням Герой України Максима Устименка посмертно. За його словами, загиблий пілот був одним з найкращим.

Про це український лідер розповів у вечірньому зверненні у неділю, 29 червня.

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Герой України Максим Устименко

Пілот загинув у ніч проти 29 червня, захищаючи небо України та українців від чергової російської масованої атаки. Окупанти запустили понад 500 ударних дронів та ракет. Більшість із ворожих цілей вдалося збити.

Зеленський розповів, що Максим Устименко воював ще з часів АТО.

"Він освоїв чотири типи літаків, і на його рахунку – дійсно важливі результати для України. Боляче втрачати таких людей. Мої співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам. Вічна пам’ять!" — додав глава держави.

Нагадаємо, у ніч проти 29 червня під час відбиття російської атаки загинув льотчик першого класу, підполковник Максим Устименко. Він доклав максимум зусиль, щоб відвести F-16 подалі від населеного пункту, проте не встиг катапультуватися.

Згодом Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України загиблому пілоту Максиму Устименку.