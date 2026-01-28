Горячей воды в Чернигове не будет - какая причина

Женщина моет чашку под краном. Фото иллюстративное: freepik

В Чернигове с 30 января прекращают подачу горячей воды из-за дефицита тепловой мощности в городе. Восстановление услуги планируется ориентировочно через одну неделю.

Об этом сообщила КП "Теплокоммунэнерго" в Facebook в среду, 28 января.

Пост КП "Теплокоммунэнерго".

Горячей воды в Чернигове не будет

Причиной такого решения стали атаки российских войск на объекты критической инфраструктуры, а также прогнозируемое существенное похолодание. В связи с этим имеющихся ресурсов пока недостаточно для одновременного обеспечения жителей и отоплением, и горячей водой.

В сообщении отметили, что все доступные ресурсы будут направлены прежде всего на поддержание отопления жилых домов, чтобы сохранить тепло в домах черниговцев.

Технические службы и энергетики работают в усиленном режиме над стабилизацией ситуации и восстановлением полноценного предоставления услуг.

"Просим с пониманием отнестись к неудобствам. Ситуация — временная! Наша общая задача — сохранить тепло в домах!" — говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Киеве в некоторых домах ограничили подачу горячей воды. Это необходимо для восстановления теплоснабжения.

А также недавно в Одессе было прекращено водоснабжение в одном из районов из-за аварии на магистральных сетях.