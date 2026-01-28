Гарячої води у Чернігові не буде - яка причина

Жінка миє чашку під краном. Фото ілюстративне: freepik

У Чернігові з 30 січня припиняють подачу гарячої води через дефіцит теплової потужності в місті. Відновлення послуги планується орієнтовно за один тиждень.

Про це повідомила КП "Теплокомуненерго" у Facebook у середу, 28 січня.

Пост КП "Теплокомуненерго".

Гарячої води у Чернігові не буде

Причиною такого рішення стали атаки російських військ на об’єкти критичної інфраструктури, а також прогнозоване суттєве похолодання. У зв’язку з цим наявних ресурсів наразі недостатньо для одночасного забезпечення мешканців і опаленням, і гарячою водою.

У повідомленні зазначили, що всі доступні ресурси буде спрямовано насамперед на підтримання опалення житлових будинків, щоб зберегти тепло в оселях чернігівців.

Технічні служби та енергетики працюють у посиленому режимі над стабілізацією ситуації та відновленням повноцінного надання послуг.

"Просимо з розумінням поставитися до незручностей. Ситуація — тимчасова! Наше спільне завдання — зберегти тепло в будинках!" — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні в Києві в деяких будинках обмежили постачання гарячої води. Це необхідно для відновлення теплопостачання.

А також нещодавно в Одесі було припинено водопостачання у одному з районів через аварію на магістральних мережах.