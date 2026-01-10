Видео
Україна
Видео

Главная Новости дня Очередная тревога в Киеве — теперь более серьезная опасность

Очередная тревога в Киеве — теперь более серьезная опасность

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 02:02
Разведка сообщает об угрозе баллистической атаки на Киев — в городе воздушная тревога
Срочная новость

В Киеве снова прозвучали сигналы воздушной тревоги. Местные власти предупреждают о более серьезной угрозе.

Соответствующую информацию обнародовала КГВА.

Читайте также:

Что угрожает столице

Согласно сообщению мониторинговых канале, в украинском небе есть угроза баллистической атаки оккупантов из Брянщины. Власти столицы призывают жителей направляться в укрытия.

Новость обновляется...

Киев воздушная тревога война в Украине атака балистическая атака
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
