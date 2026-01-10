Разведка сообщает об угрозе баллистической атаки на Киев — в городе воздушная тревога

Срочная новость

В Киеве снова прозвучали сигналы воздушной тревоги. Местные власти предупреждают о более серьезной угрозе.

Соответствующую информацию обнародовала КГВА.

Что угрожает столице

Согласно сообщению мониторинговых канале, в украинском небе есть угроза баллистической атаки оккупантов из Брянщины. Власти столицы призывают жителей направляться в укрытия.

Новость обновляется...