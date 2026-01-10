Разведка сообщает об угрозе баллистической атаки на Киев — в городе воздушная тревога

Очередная тревога в Киеве — теперь более серьезная опасность
Дата публикации 10 января 2026 02:02
Срочная новость
В Киеве снова прозвучали сигналы воздушной тревоги. Местные власти предупреждают о более серьезной угрозе.
Соответствующую информацию обнародовала КГВА.
Что угрожает столице
Согласно сообщению мониторинговых канале, в украинском небе есть угроза баллистической атаки оккупантов из Брянщины. Власти столицы призывают жителей направляться в укрытия.
Новость обновляется...
