Розвідка повідомляє про загрозу балістичної атаки на Київ — у місті повітряна тривога

Чергова тривога у Києві — тепер більш серйозна небезпека
Дата публікації: 10 січня 2026 02:02
У Києві знову пролунали сигнали повітряної тривоги. Місцева влада попереджає про більш серйозну загрозу.
Відповідну інформацію оприлюднила КМВА.
Що загрожує столиці
Згідно з повідомленням моніторингових каналі, в українському небі є загроза балістичної атаки окупантів з Брянщини. Влада столиці закликає мешканців прямувати до укриттів.
Новина оновлюється...
