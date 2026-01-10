Розвідка повідомляє про загрозу балістичної атаки на Київ — у місті повітряна тривога

Термінова новина

У Києві знову пролунали сигнали повітряної тривоги. Місцева влада попереджає про більш серйозну загрозу.

Відповідну інформацію оприлюднила КМВА.

Що загрожує столиці

Згідно з повідомленням моніторингових каналі, в українському небі є загроза балістичної атаки окупантів з Брянщини. Влада столиці закликає мешканців прямувати до укриттів.

Новина оновлюється...