Головна Новини дня Чергова тривога у Києві — тепер більш серйозна небезпека

Чергова тривога у Києві — тепер більш серйозна небезпека

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 02:02
Розвідка повідомляє про загрозу балістичної атаки на Київ — у місті повітряна тривога
Термінова новина

У Києві знову пролунали сигнали повітряної тривоги. Місцева влада попереджає про більш серйозну загрозу.

Відповідну інформацію оприлюднила КМВА.

Читайте також:

Що загрожує столиці

Згідно з повідомленням моніторингових каналі, в українському небі є загроза балістичної атаки окупантів з Брянщини. Влада столиці закликає мешканців прямувати до укриттів.

Новина оновлюється...

Київ повітряна тривога війна в Україні атака балістична атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
