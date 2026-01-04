Очередная атака РФ ночью 4 января - сколько целей сбила ПВО

Работа ППО. Фото: ПС ВСУ/Facebook

Российские войска в ночь на 4 января атаковали Украину ударными дронами. Зафиксировано попадание 13 беспилотников на 9 локациях.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в воскресенье, 4 января.

Ночная атака РФ: что известно

Армия РФ в ночь на 4 января атаковала 52 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Атака происходила из таких локаций, как: Орел, Брянск, Курск (Россия), Донецк (ВОТ). Около 40 этих беспилотников были типа Shahed.

Результаты работы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Сообщение Генштаба ВСУ в Telegram. Фото: скриншот

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной было сбито и подавлено 39 российских БПЛА на севере и востоке Украины. Это были дроны типа Shahed, Гербера и дроны других типов. Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 9 локациях. Также падение обломков БпЛА на одной из локаций. Генштаб призывает граждан соблюдать правила безопасности.

Напомним, что в 3 ОШБр заявили о росте количества воздушных атак на фронте со стороны противника. В ответ украинские бойцы сосредотачивают усилия на усилении ПВО.

Ранее мы также информировали, что Украина усилила ПВО еще двумя комплексами Patriot. Новые системы привлечены к прикрытию городов и объектов критической инфраструктуры.