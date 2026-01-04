Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чергова атака РФ вночі — скільки цілей збила ППО

Чергова атака РФ вночі — скільки цілей збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 09:49
Чергова атака РФ вночі 4 січня — скільки цілей збила ППО
Робота ППО. Фото: ПС ЗСУ/Facebook

Російські війська у ніч проти 4 січня атакували Україну ударними дронами. Зафіксовано влучання 13 безпілотників на 9 локаціях.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ у неділю, 4 січня.

Реклама
Читайте також:

Нічна атака РФ: що відомо

Армія РФ у ніч проти 4 січня атакувала 52 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.  Атака відбувалась із таких локацій, як: Орел, Брянськ, Курськ (Росія), Донецьк (ТОТ). Близько 40 цих безпілотників були типу Shahed. 

Чергова атака РФ вночі — скільки цілей збила ППО - фото 1
Результати роботи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Чергова атака РФ вночі — скільки цілей збила ППО - фото 2
Допис Генштабу ЗСУ у Telegram. Фото: скриншот

Станом на 08:00 протиповітряною обороною було збито та подавлено 39 російських БпЛА на півночі та сході України. Це були дрони типу Shahed, Гербера і дрони інших типів. Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 9 локаціях. Також падіння уламків БпЛА на одній із локації. Генштаб закликає громадян дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, що  у 3 ОШБр заявили про зростання кількості повітряних атак на фронті з боку противника. У відповідь  українські бійці зосереджують зусилля на посиленні ППО.

Раніше ми також інформували, що Україна посилила ППО ще двома комплексами Patriot. Нові системи залучені до прикриття міст і об’єктів критичної інфраструктури. 

безпілотники ППО дрони Повітряні Сили ЗСУ Повітряні сили
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації