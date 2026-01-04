Чергова атака РФ вночі 4 січня — скільки цілей збила ППО

Робота ППО. Фото: ПС ЗСУ/Facebook

Російські війська у ніч проти 4 січня атакували Україну ударними дронами. Зафіксовано влучання 13 безпілотників на 9 локаціях.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ у неділю, 4 січня.

Реклама

Читайте також:

Нічна атака РФ: що відомо

Армія РФ у ніч проти 4 січня атакувала 52 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Атака відбувалась із таких локацій, як: Орел, Брянськ, Курськ (Росія), Донецьк (ТОТ). Близько 40 цих безпілотників були типу Shahed.

Результати роботи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Допис Генштабу ЗСУ у Telegram. Фото: скриншот

Станом на 08:00 протиповітряною обороною було збито та подавлено 39 російських БпЛА на півночі та сході України. Це були дрони типу Shahed, Гербера і дрони інших типів. Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 9 локаціях. Також падіння уламків БпЛА на одній із локації. Генштаб закликає громадян дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, що у 3 ОШБр заявили про зростання кількості повітряних атак на фронті з боку противника. У відповідь українські бійці зосереджують зусилля на посиленні ППО.

Раніше ми також інформували, що Україна посилила ППО ще двома комплексами Patriot. Нові системи залучені до прикриття міст і об’єктів критичної інфраструктури.