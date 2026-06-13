Очереди на границе Украины 13 июня: где больше всего скопления автомобилей

Иллюстративное фото, пограничник. Фото: ГПСУ

Сегодня, 13 июня, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на границе на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Наибольшая нагрузка фиксируется на направлении в Польшу, водителям рекомендуют заранее планировать поездки с учетом возможной нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 13 июня

Сегодня, 13 июня, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд в ряде пунктов пропуска. Наибольшая нагрузка фиксируется на польском направлении.

"Ягодин" — 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 70 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 55 л/а, 3 автобуса, 150 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

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"Малый Березный" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

"Дяково" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а.

Новини.LIVE сообщали, что многие украинцы считают, что выезд за границу невозможен при наличии долгов. Однако на самом деле ограничения на пересечение границы применяются только по решению суда и в случае невыполненных финансовых обязательств. Стоит разобраться, в каких случаях выезд из Украины может быть запрещен.

Новини.LIVE также писали, что международным автомобильным перевозчикам и пассажирам с 15 июня придется менять маршруты в соседнюю страну, поскольку в пункте пропуска "Шегини – Медика" временно приостанавливают автобусное движение в направлении Польши.