Очереди на границе Украины 13 июня: где больше всего скопления автомобилей
Сегодня, 13 июня, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на границе на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Наибольшая нагрузка фиксируется на направлении в Польшу, водителям рекомендуют заранее планировать поездки с учетом возможной нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 13 июня
Сегодня, 13 июня, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд в ряде пунктов пропуска. Наибольшая нагрузка фиксируется на польском направлении.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 70 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 55 л/а, 3 автобуса, 150 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинково" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а.
Новини.LIVE сообщали, что многие украинцы считают, что выезд за границу невозможен при наличии долгов. Однако на самом деле ограничения на пересечение границы применяются только по решению суда и в случае невыполненных финансовых обязательств. Стоит разобраться, в каких случаях выезд из Украины может быть запрещен.
Новини.LIVE также писали, что международным автомобильным перевозчикам и пассажирам с 15 июня придется менять маршруты в соседнюю страну, поскольку в пункте пропуска "Шегини – Медика" временно приостанавливают автобусное движение в направлении Польши.