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Главная Новости дня Очереди на границе Украины 13 июня: где больше всего скопления автомобилей

Очереди на границе Украины 13 июня: где больше всего скопления автомобилей

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 12:11
Очереди на границе Украины 13 июня: где больше всего скопления автомобилей
Иллюстративное фото, пограничник. Фото: ГПСУ

Сегодня, 13 июня, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на границе на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Наибольшая нагрузка фиксируется на направлении в Польшу, водителям рекомендуют заранее планировать поездки с учетом возможной нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 13 июня

Сегодня, 13 июня, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд в ряде пунктов пропуска. Наибольшая нагрузка фиксируется на польском направлении.

Черги на кордоні з Польщею 9 червня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 70 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 55 л/а, 3 автобуса, 150 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Черги на кордоні зі Словаччиною 9 червня

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Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Черги на кордоні з Угорщиною 9 червня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Черги на кордоні з Румунією 9 червня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 9 червня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а.

Новини.LIVE сообщали, что многие украинцы считают, что выезд за границу невозможен при наличии долгов. Однако на самом деле ограничения на пересечение границы применяются только по решению суда и в случае невыполненных финансовых обязательств. Стоит разобраться, в каких случаях выезд из Украины может быть запрещен.

Новини.LIVE также писали, что международным автомобильным перевозчикам и пассажирам с 15 июня придется менять маршруты в соседнюю страну, поскольку в пункте пропуска "Шегини – Медика" временно приостанавливают автобусное движение в направлении Польши.

путешествие заграница очереди на границе
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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